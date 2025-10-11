Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Παλαιά Βουλή από τους ένστολους

Ραντεβού στην Παλαιά Βουλή
δίνουν σήμερα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο παρουσιάστηκε από τον αρμόδιο Υπουργό, Νίκο Δένδια στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Αν και οι κινητοποιήσεις
των στρατιωτικών σπανίζουν τα τελευταία χρόνια, εντούτοις οι συνδικαλιστικοί τους φορείς έχουν κινητοποιηθεί σε πανελλαδικό επίπεδο τις τελευταίες ώρες
, ώστε να συμμετάσχουν με τις στολές τους στην σημερινή συγκέντρωση αξιωματικοί όλων των βαθμών και των κλάδων.
Σημειωτέον ότι το νέο πολυνομοσχέδιο τιτλοφορείται «Χάρτης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή
», περιλαμβάνοντας αλλαγές που εκκινούν από το βαθμολόγιο και το μισθολόγιο, φτάνοντας μέχρι την ενεργό εφεδρεία. Η ρίζα, ωστόσο, των αντιρρήσεων των στρατιωτικών έγκειται στο γεγονός ότι στο νομοσχέδιο προβλέπεται η ίδρυση Σώματος Υπαξιωματικών, η οποία οδηγεί, κατά τις συνδικαλιστικές ενώσεις, σε “σταδιοδρομική υποβάθμιση” της πλειοψηφίας των υπαξιωματικών, περιορίζοντας δραστικά τον αριθμό και το μέλλον τους, όπως τονίζεται.
Συγκεκριμένα, για τη βαθμολογική εξέλιξη των Αποφοίτων ΑΣΣΥ (υπαξιωματικών) που κατάφεραν την εισαγωγή τους στις σχολές με Πανελλήνιες Εξετάσεις, ενώ είχαν τη δυνατότητα να εξελιχθούν φτάνοντας μέχρι το Βαθμό του Αντισυνταγματάρχη, στο εξής θα καθηλώνοντας στο βαθμό του Ανθυπασπιστή ή σε κατώτερους αξιωματικούς, όπως επισημαίνουν οι συνδικαλιστικοί φορείς. Η παραπάνω εξέλιξη πυροδοτεί, την ίδια ώρα, μια σειρά από αλλαγές ως προς τα προνόμια που διαθέτουν οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ, τα οποία αναμένεται να κριθούν με την έκδοση εκτελεστικών Προεδρικών Διαταγμάτων μετά την ψήφιση του νόμου, επιτείνοντας την κατάσταση ανασφάλειας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
Από πλευράς του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας υπογραμμίζει την ανάγκη ύπαρξης ενός σύγχρονου και λειτουργικού μοντέλου για τις Ένοπλες Δυνάμεις, ιδίως σε περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, όπως η τρέχουσα, ενώ έκανε λόγο για αυξήσεις και παροχές στους υπαξιωματικούς, όπως προκύπτουν από την Νέα Δομή.
“Θα ήθελα να πω για την αγωνία, την οποία κατανοώ, των υπαξιωματικών. Οι όποιες αλλαγές θα οδηγήσουν στους υπαξιωματικούς σε υψηλότερους μισθούς από αυτούς που θα είχανε εάν δεν γινόταν η μεταρρύθμιση και θα ωθήσουν τους υπαξιωματικούς σε υψηλότερες συντάξεις από αυτές που θα είχαν αν δε γινόταν η μεταρρύθμιση” παρατήρησε, κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου ο κ. Δένδιας, συμπληρώνοντας για τους Υπαξιωματικούς είναι οι δυνατότητες της εξέλιξής τους πως “εδώ μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα, δίνουμε δύο διακριτές οδούς γι’ αυτούς που θα ήθελαν στη ζωή τους να γίνουν Αξιωματικοί”.
Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, “πρώτον με κατατακτήριες εξετάσεις στο δεύτερο έτος φοίτησης στην Σχολή Υπαξιωματικών, μπορούν να πάνε στις Ανώτατες Σχολές Αξιωματικών. Κι επίσης, μετά από 14 χρόνια υπηρεσίας του δίνουμε τη δυνατότητα μετάταξης, εφόσον διαθέτουν και άλλο πτυχίο ΑΕΙ στις θέσεις που θα προκηρύσσονται από τα Γενικά Επιτελεία”. “Ο σκοπός του νομοθετήματος είναι η πλήρης αναβάθμιση του ρόλου των Υπαξιωματικών στο Στράτευμα” κατέληξε ο κ. Δένδιας, παρά την σημερινή κινητοποίηση.