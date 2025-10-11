Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Παλαιά Βουλή από τους ένστολους

Οι συνδικαλιστικοί τους φορείς έχουν κινητοποιηθεί σε πανελλαδικό επίπεδο τις τελευταίες ώρες, ώστε να συμμετάσχουν με τις στολές τους στην σημερινή συγκέντρωση