Ημερίδα στο Θριάσιο Νοσοκομείο με θέμα «Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων 2005-2025: Προσφορά στον άνθρωπο»

Πρώτη σειρά αριστερά προς τα δεξιά: κ. Λαβίδα Βάνα - Πρόεδρος MDA Ελλας, Δρ. Πέτρος Καλαντζής- Πρόεδρος Εκτελεστικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, κ. Μαριάννα Λάτση, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους –Υφυπουργός Υγείας, κ. Γιώργος Κώτσηρας – Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γεώργιος Γεωργόπουλος – Δήμαρχος Ελευσίνας. Δεύτερη σειρά αριστερά προς τα δεξιά: κ. Κλεάνθης Βαρελάς – Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Ράπτη Έλενα - Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κ. Μαρία Καλοφώνου – Επικεφαλής Διευθύντρια Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής και ΜΑΦ Εγκαυμάτων, κ. Αφεντούλης Δημήτριος – CEO Latsco Family Office, η, κ. Αντιγόνη Καρρά – Διευθύνουσα Σύμβουλος Σωματείου MDA Ελλάς, κ. Εύα Λιανού – Γενική Διευθύντρια Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, κ. Ευτυχία Παπακωνσταντίνου- Latsco Family Office

Ο κ. Δημήτριος Αντωνίου – Διοικητής ΓΝΕ Ελευσίνας ‘’Θριάσιο’’ με την κ. Μαριάννα Λάτση

Η κυρία Μαριάννα Λάτση

Πρώτη σειρά αριστερά προς τα δεξιά: κ. Μαρία Οικονομάκου - Πρώην Εγκαυματίας, κ. Παρασκευή Κευσενίδου – Πρώην Εγκαυματίας, Δεύτερη σειρά αριστερά προς τα δεξιά: κ. Μαριάννα Λάτση, κ. Μαρία Καλοφώνου – Επικεφαλής Διευθύντρια Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής και ΜΑΦ Εγκαυμάτων

Αριστερά προς τα δεξιά: κ. Δημήτριος Αντωνίου – Διοικητής ΓΝΕ Ελευσίνας ‘’Θριάσιο’’, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους –Υφυπουργός Υγείας, κ. Μαριάννα Λάτση, κ. Παρασκευή Κευσενίδου – Πρώην Εγκαυματίας, κ. Μαρία Καλοφώνου – Επικεφαλής Διευθύντρια Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής και ΜΑΦ Εγκαυμάτων, κ. Μαρία Οικονομάκου- Πρώην Εγκαυματίας

Αριστερά προς τα δεξιά: κ. Γεώργιος Γεωργόπουλος – Δήμαρχος Ελευσίνας, κ. Ιωάννης Ηλίας – Δήμαρχος Ασπροπύγου, κ.Αθανασία Παπασπύρου- Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Μαριάννα Λάτση, κ. Αρμόδιος Δρίκος- Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, κ. Δημήτριος Αντωνίου – Διοικητής ΓΝΕ Ελευσίνας ‘’Θριάσιο’’, κ. Σταμάτης Πουλής- Επιλαχών Βουλευτής ΝΔ και σύμβουλος Υπουργού Υγείας

Τη συμπλήρωσηστο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», γιόρτασε την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 η Διοίκηση του Νοσοκομείου, σε μια επετειακή Ημερίδα που διοργανώθηκε στο Αμφιθέατρο του Κέντρου.Στην Ημερίδα με τίτλο «Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων 2005-2025: Προσφορά στον άνθρωπο», η οποία πραγματοποιήθηκεκαι εκπροσώπων τουαπηύθυνε μαγνητοσκοπημένο χαιρετισμό ο Υπουργός Υγείαςενώ παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Υγείας κ.ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικώνη Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειαςο Δήμαρχος Ελευσίνας, ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, η Πρόεδρος του Σωματείου «MDA Ελλάς», η εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής, εκπρόσωποι του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου και πλήθος κόσμου.Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Διοικητής του Νοσοκομείουευχαρίστησεκαι το Ίδρυμα για την τεράστια προσφοράπου απαιτήθηκαν για την ανέγερση και λειτουργία του Κέντρου, το οποίο συγκαταλέγεται στα κορυφαία Κέντρα Εγκαυμάτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όπως τόνισεμέχρι σήμερα έχουν νοσηλευθείκαι στην απλή νοσηλεία και πάνω από 2.300 ασθενείς στη ΜΕΘ. Επίσης, από το 2024, και μετά από άδεια τουλειτουργεί, στην οποία μέχρι σήμερα έχουν εξεταστείΑπό την πλευρά του Υπουργείου Υγείας,τόνισε τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για να ενισχυθεί το υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου και ανέφερε ότι οι προσλήψεις θα συνεχιστούν. Ο Υφυπουργός Υγείας ευχαρίστησεκαι το Ίδρυμα για την προσφορά τους και εξήρε την προσωπική ευαισθησίασε θέματα που αφορούν στον άνθρωπο.σημείωσε τη μεγάλη σημασία της 20ετούς προσφοράς του Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων προς τους εγκαυματίες και το Εθνικό Σύστημα Υγείας εν γένει, αναφέρθηκεπου αντιμετώπισε η υλοποίηση της δωρεάς στο ξεκίνημά της, αλλά επεσήμανε την ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια της που η δωρεά αυτή προβάλλει σήμερα ως ένα φωτεινό παράδειγμα δημιουργικής συνεργασίας του κοινωφελούς με τον δημόσιο τομέα της πατρίδας μας. Σημείωσε, επίσης, ότι το ενδιαφέρον τουγια το έγκαυμα είναι διαχρονικό και παίρνει μορφή τόσο μέσα από τη διαρκή στήριξη του Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων, όσο και με την ενίσχυση, μέσω ιδρυτικής δωρεάς, της μη κερδοσκοπικής οργάνωσηςτης μοναδικής εξειδικευμένης οργάνωσης για το έγκαυμα και τους εγκαυματίες στην Ελλάδα.Για το έγκαυμα και τις επιπλοκές του, καθώς και για τα επιτεύγματα του Κέντρου, μίλησαν η Επικεφαλής Διευθύντρια του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής και ΜΑΦ Εγκαυμάτωνκαι ο Επικεφαλής Διευθυντής ΜΕΘ κ.. Αναφερόμενη στο έγκαυμα,τόνισε ότι σε ετήσια βάση καταγράφονται περίπουπαγκοσμίως σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το έγκαυμα, είπε η, αποτελεί, τη 2η αιτία τραυματισμού στα παιδιά και το 3ο αίτιο θνησιμότητας σε παιδιά 0-5 ετών. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο καταγράφονταιενώ οι νοσηλείες ανέρχονται σε 2.500. Καταλήγοντας, η κ. Καλοφώνου και ο κ. Μάρκου ανέφεραν ότι η αναβάθμιση των υποδομών του Κέντρου και η περαιτέρω στελέχωσή του θα δώσει περαιτέρω ώθηση για το μέλλον του.