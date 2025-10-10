Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Ημερίδα στο Θριάσιο Νοσοκομείο με θέμα «Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων 2005-2025: Προσφορά στον άνθρωπο»
Μέχρι σήμερα στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων έχουν νοσηλευθεί περισσότεροι από 8.000 ασθενείς στη ΜΑΦ και στην απλή νοσηλεία και πάνω από 2.300 ασθενείς στη ΜΕΘ
Τη συμπλήρωση είκοσι ετών λειτουργίας του Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», γιόρτασε την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 η Διοίκηση του Νοσοκομείου, σε μια επετειακή Ημερίδα που διοργανώθηκε στο Αμφιθέατρο του Κέντρου.
Στην Ημερίδα με τίτλο «Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων 2005-2025: Προσφορά στον άνθρωπο», η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία της κυρίας Μαριάννας Ι. Λάτση και εκπροσώπων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, απηύθυνε μαγνητοσκοπημένο χαιρετισμό ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γεώργιος Κώτσηρας, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Έλενα Ράπτη, ο Δήμαρχος Ελευσίνας κ. Γεώργιος Γεωργόπουλος, ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Αρμόδιος Δρίκος, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου κ. Ιωάννης Ηλίας, η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κ. Αθανασία Παπασπύρου, η Πρόεδρος του Σωματείου «MDA Ελλάς» κ. Βάνα Λαβίδα, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής κ. Ειρήνη Γκαμάτση, εκπρόσωποι του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου και πλήθος κόσμου.
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Δημήτριος Αντωνίου ευχαρίστησε την κ. Λάτση και το Ίδρυμα για την τεράστια προσφορά περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτήθηκαν για την ανέγερση και λειτουργία του Κέντρου, το οποίο συγκαταλέγεται στα κορυφαία Κέντρα Εγκαυμάτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όπως τόνισε ο κ. Αντωνίου, μέχρι σήμερα έχουν νοσηλευθεί περισσότεροι από 8.000 ασθενείς στη ΜΑΦ και στην απλή νοσηλεία και πάνω από 2.300 ασθενείς στη ΜΕΘ. Επίσης, από το 2024, και μετά από άδεια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, λειτουργεί Ειδική Μονάδα Νευρομυϊκών Παθήσεων, στην οποία μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί περισσότερα από 150 άτομα.
Από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για να ενισχυθεί το υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου και ανέφερε ότι οι προσλήψεις θα συνεχιστούν. Ο Υφυπουργός Υγείας ευχαρίστησε την κ. Λάτση και το Ίδρυμα για την προσφορά τους και εξήρε την προσωπική ευαισθησία της κας Λάτση σε θέματα που αφορούν στον άνθρωπο.
H κα Μαριάννα Λάτση σημείωσε τη μεγάλη σημασία της 20ετούς προσφοράς του Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων προς τους εγκαυματίες και το Εθνικό Σύστημα Υγείας εν γένει, αναφέρθηκε στις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η υλοποίηση της δωρεάς στο ξεκίνημά της, αλλά επεσήμανε την ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια της που η δωρεά αυτή προβάλλει σήμερα ως ένα φωτεινό παράδειγμα δημιουργικής συνεργασίας του κοινωφελούς με τον δημόσιο τομέα της πατρίδας μας. Σημείωσε, επίσης, ότι το ενδιαφέρον του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση για το έγκαυμα είναι διαχρονικό και παίρνει μορφή τόσο μέσα από τη διαρκή στήριξη του Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων, όσο και με την ενίσχυση, μέσω ιδρυτικής δωρεάς, της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Salvia Burn Association, της μοναδικής εξειδικευμένης οργάνωσης για το έγκαυμα και τους εγκαυματίες στην Ελλάδα.
Για το έγκαυμα και τις επιπλοκές του, καθώς και για τα επιτεύγματα του Κέντρου, μίλησαν η Επικεφαλής Διευθύντρια του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής και ΜΑΦ Εγκαυμάτων κ. Μαρία Καλοφώνου και ο Επικεφαλής Διευθυντής ΜΕΘ κ. Νικόλαος Μάρκου. Αναφερόμενη στο έγκαυμα, η κ. Καλοφώνου τόνισε ότι σε ετήσια βάση καταγράφονται περίπου 300.000 θάνατοι και 10 εκατομμύρια αναπηρίες παγκοσμίως σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το έγκαυμα, είπε η κ. Καλοφώνου, αποτελεί την 4η αιτία τραυματισμού του γενικού πληθυσμού, τη 2η αιτία τραυματισμού στα παιδιά και το 3ο αίτιο θνησιμότητας σε παιδιά 0-5 ετών. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 4.000 εγκαύματα, ενώ οι νοσηλείες ανέρχονται σε 2.500. Καταλήγοντας, η κ. Καλοφώνου και ο κ. Μάρκου ανέφεραν ότι η αναβάθμιση των υποδομών του Κέντρου και η περαιτέρω στελέχωσή του θα δώσει περαιτέρω ώθηση για το μέλλον του.
