Ημερίδα στο Θριάσιο Νοσοκομείο με θέμα «Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων 2005-2025: Προσφορά στον άνθρωπο»
Ημερίδα στο Θριάσιο Νοσοκομείο με θέμα «Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων 2005-2025: Προσφορά στον άνθρωπο»

Μέχρι σήμερα στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων έχουν νοσηλευθεί περισσότεροι από 8.000 ασθενείς στη ΜΑΦ και στην απλή νοσηλεία και πάνω από 2.300 ασθενείς στη ΜΕΘ

Ημερίδα στο Θριάσιο Νοσοκομείο με θέμα «Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων 2005-2025: Προσφορά στον άνθρωπο»
Τη συμπλήρωση είκοσι ετών λειτουργίας του Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», γιόρτασε την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 η Διοίκηση του Νοσοκομείου, σε μια επετειακή Ημερίδα που διοργανώθηκε στο Αμφιθέατρο του Κέντρου.

Στην Ημερίδα με τίτλο «Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων 2005-2025: Προσφορά στον άνθρωπο», η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία της κυρίας Μαριάννας Ι. Λάτση και εκπροσώπων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, απηύθυνε μαγνητοσκοπημένο χαιρετισμό ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γεώργιος Κώτσηρας, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Έλενα Ράπτη, ο Δήμαρχος Ελευσίνας κ. Γεώργιος Γεωργόπουλος, ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Αρμόδιος Δρίκος, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου κ. Ιωάννης Ηλίας, η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κ. Αθανασία Παπασπύρου, η Πρόεδρος του Σωματείου «MDA Ελλάς» κ. Βάνα Λαβίδα, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής κ. Ειρήνη Γκαμάτση, εκπρόσωποι του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου και πλήθος κόσμου.

Δείτε βίντεο από την εκδήλωση: 


Θριάσιο


Ημερίδα στο Θριάσιο Νοσοκομείο με θέμα «Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων 2005-2025: Προσφορά στον άνθρωπο»
Πρώτη σειρά αριστερά προς τα δεξιά: κ. Λαβίδα Βάνα - Πρόεδρος MDA Ελλας, Δρ. Πέτρος Καλαντζής- Πρόεδρος Εκτελεστικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, κ. Μαριάννα Λάτση, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους –Υφυπουργός Υγείας, κ. Γιώργος Κώτσηρας – Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γεώργιος Γεωργόπουλος – Δήμαρχος Ελευσίνας. Δεύτερη σειρά αριστερά προς τα δεξιά: κ. Κλεάνθης Βαρελάς – Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Ράπτη Έλενα - Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κ. Μαρία Καλοφώνου – Επικεφαλής Διευθύντρια Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής και ΜΑΦ Εγκαυμάτων, κ. Αφεντούλης Δημήτριος – CEO Latsco Family Office, η, κ. Αντιγόνη Καρρά – Διευθύνουσα Σύμβουλος Σωματείου MDA Ελλάς, κ. Εύα Λιανού – Γενική Διευθύντρια Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, κ. Ευτυχία Παπακωνσταντίνου- Latsco Family Office


Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Δημήτριος Αντωνίου ευχαρίστησε την κ. Λάτση και το Ίδρυμα για την τεράστια προσφορά περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτήθηκαν για την ανέγερση και λειτουργία του Κέντρου, το οποίο συγκαταλέγεται στα κορυφαία Κέντρα Εγκαυμάτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όπως τόνισε ο κ. Αντωνίου, μέχρι σήμερα έχουν νοσηλευθεί περισσότεροι από 8.000 ασθενείς στη ΜΑΦ και στην απλή νοσηλεία και πάνω από 2.300 ασθενείς στη ΜΕΘ. Επίσης, από το 2024, και μετά από άδεια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, λειτουργεί Ειδική Μονάδα Νευρομυϊκών Παθήσεων, στην οποία μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί περισσότερα από 150 άτομα.


Ημερίδα στο Θριάσιο Νοσοκομείο με θέμα «Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων 2005-2025: Προσφορά στον άνθρωπο»
Ο κ. Δημήτριος Αντωνίου – Διοικητής ΓΝΕ Ελευσίνας ‘’Θριάσιο’’ με την κ. Μαριάννα Λάτση


Από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για να ενισχυθεί το υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου και ανέφερε ότι οι προσλήψεις θα συνεχιστούν. Ο Υφυπουργός Υγείας ευχαρίστησε την κ. Λάτση και το Ίδρυμα για την προσφορά τους και εξήρε την προσωπική ευαισθησία της κας Λάτση σε θέματα που αφορούν στον άνθρωπο.

Ημερίδα στο Θριάσιο Νοσοκομείο με θέμα «Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων 2005-2025: Προσφορά στον άνθρωπο»
Η κυρία Μαριάννα Λάτση


H κα Μαριάννα Λάτση σημείωσε τη μεγάλη σημασία της 20ετούς προσφοράς του Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων προς τους εγκαυματίες και το Εθνικό Σύστημα Υγείας εν γένει, αναφέρθηκε στις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η υλοποίηση της δωρεάς στο ξεκίνημά της, αλλά επεσήμανε την ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια της που η δωρεά αυτή προβάλλει σήμερα ως ένα φωτεινό παράδειγμα δημιουργικής συνεργασίας του κοινωφελούς με τον δημόσιο τομέα της πατρίδας μας. Σημείωσε, επίσης, ότι το ενδιαφέρον του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση για το έγκαυμα είναι διαχρονικό και παίρνει μορφή τόσο μέσα από τη διαρκή στήριξη του Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων, όσο και με την ενίσχυση, μέσω ιδρυτικής δωρεάς, της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Salvia Burn Association, της μοναδικής εξειδικευμένης οργάνωσης για το έγκαυμα και τους εγκαυματίες στην Ελλάδα.

Ημερίδα στο Θριάσιο Νοσοκομείο με θέμα «Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων 2005-2025: Προσφορά στον άνθρωπο»
Πρώτη σειρά αριστερά προς τα δεξιά: κ. Μαρία Οικονομάκου - Πρώην Εγκαυματίας, κ. Παρασκευή Κευσενίδου – Πρώην Εγκαυματίας, Δεύτερη σειρά αριστερά προς τα δεξιά: κ. Μαριάννα Λάτση, κ. Μαρία Καλοφώνου – Επικεφαλής Διευθύντρια Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής και ΜΑΦ Εγκαυμάτων


Για το έγκαυμα και τις επιπλοκές του, καθώς και για τα επιτεύγματα του Κέντρου, μίλησαν η Επικεφαλής Διευθύντρια του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής και ΜΑΦ Εγκαυμάτων κ. Μαρία Καλοφώνου και ο Επικεφαλής Διευθυντής ΜΕΘ κ. Νικόλαος Μάρκου. Αναφερόμενη στο έγκαυμα, η κ. Καλοφώνου τόνισε ότι σε ετήσια βάση καταγράφονται περίπου 300.000 θάνατοι και 10 εκατομμύρια αναπηρίες παγκοσμίως σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το έγκαυμα, είπε η κ. Καλοφώνου, αποτελεί την 4η αιτία τραυματισμού του γενικού πληθυσμού, τη 2η αιτία τραυματισμού στα παιδιά και το 3ο αίτιο θνησιμότητας σε παιδιά 0-5 ετών. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 4.000 εγκαύματα, ενώ οι νοσηλείες ανέρχονται σε 2.500. Καταλήγοντας, η κ. Καλοφώνου και ο κ. Μάρκου ανέφεραν ότι η αναβάθμιση των υποδομών του Κέντρου και η περαιτέρω στελέχωσή του θα δώσει περαιτέρω ώθηση για το μέλλον του.

Ημερίδα στο Θριάσιο Νοσοκομείο με θέμα «Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων 2005-2025: Προσφορά στον άνθρωπο»
Αριστερά προς τα δεξιά: κ. Δημήτριος Αντωνίου – Διοικητής ΓΝΕ Ελευσίνας ‘’Θριάσιο’’, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους –Υφυπουργός Υγείας, κ. Μαριάννα Λάτση, κ. Παρασκευή Κευσενίδου – Πρώην Εγκαυματίας, κ. Μαρία Καλοφώνου – Επικεφαλής Διευθύντρια Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής και ΜΑΦ Εγκαυμάτων, κ. Μαρία Οικονομάκου- Πρώην Εγκαυματίας

Ημερίδα στο Θριάσιο Νοσοκομείο με θέμα «Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων 2005-2025: Προσφορά στον άνθρωπο»
Αριστερά προς τα δεξιά: κ. Γεώργιος Γεωργόπουλος – Δήμαρχος Ελευσίνας, κ. Ιωάννης Ηλίας – Δήμαρχος Ασπροπύγου, κ.Αθανασία Παπασπύρου- Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Μαριάννα Λάτση, κ. Αρμόδιος Δρίκος- Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, κ. Δημήτριος Αντωνίου – Διοικητής ΓΝΕ Ελευσίνας ‘’Θριάσιο’’, κ. Σταμάτης Πουλής- Επιλαχών Βουλευτής ΝΔ και σύμβουλος Υπουργού Υγείας
