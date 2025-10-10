Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Τροχαίο με παράσυρση πεζού στη Μαρκοπούλου - Κορωπίου, τραυματίστηκε ένας 58χρονος
Τροχαίο με παράσυρση πεζού στη Μαρκοπούλου - Κορωπίου, τραυματίστηκε ένας 58χρονος
Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο ύψος του Κορωπίου, στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη λεωφόρο Μαρκοπούλου - Κορωπίου, στο ύψος του Κορωπίου, όταν ένα ΙΧ παρέσυρε έναν πεζό, στη συμβολή με την οδό Κασσιανής, στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο.
Το θύμα είναι ένας 58χρονος, ο οποίος παρελήφθη τραυματίας από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.
Ειδήσεις σήμερα:
Για ένα κορίτσι έγινε η αιματηρή συμπλοκή 13χρονων στην Τρίπολη - Βαριά τραυματισμένος ο ένας ανήλικος
Δημογλίδου στο protothema: Η Αστυνομία μπαίνει στους καταυλισμούς των Ρομά και θα έχει 24ωρη εικόνα - Και ταξί και ασθενοφόρα πλέον τα περιπολικά
Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια
Το θύμα είναι ένας 58χρονος, ο οποίος παρελήφθη τραυματίας από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.
Ειδήσεις σήμερα:
Για ένα κορίτσι έγινε η αιματηρή συμπλοκή 13χρονων στην Τρίπολη - Βαριά τραυματισμένος ο ένας ανήλικος
Δημογλίδου στο protothema: Η Αστυνομία μπαίνει στους καταυλισμούς των Ρομά και θα έχει 24ωρη εικόνα - Και ταξί και ασθενοφόρα πλέον τα περιπολικά
Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα