Τροχαίο με παράσυρση πεζού στη Μαρκοπούλου - Κορωπίου, τραυματίστηκε ένας 58χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Κορωπί Παράσυρση πεζού Μαρκόπουλο

Τροχαίο με παράσυρση πεζού στη Μαρκοπούλου - Κορωπίου, τραυματίστηκε ένας 58χρονος

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο ύψος του Κορωπίου, στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο

Τροχαίο με παράσυρση πεζού στη Μαρκοπούλου - Κορωπίου, τραυματίστηκε ένας 58χρονος
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη λεωφόρο Μαρκοπούλου - Κορωπίου, στο ύψος του Κορωπίου, όταν ένα ΙΧ παρέσυρε έναν πεζό, στη συμβολή με την οδό Κασσιανής, στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο.

Το θύμα είναι ένας 58χρονος, ο οποίος παρελήφθη τραυματίας από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.


Ειδήσεις σήμερα:

Για ένα κορίτσι έγινε η αιματηρή συμπλοκή 13χρονων στην Τρίπολη - Βαριά τραυματισμένος ο ένας ανήλικος

Δημογλίδου στο protothema: Η Αστυνομία μπαίνει στους καταυλισμούς των Ρομά και θα έχει 24ωρη εικόνα - Και ταξί και ασθενοφόρα πλέον τα περιπολικά

Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης