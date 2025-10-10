Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Τροχαίο ατύχημα στην Αττική Οδό μετά την έξοδο Δημοκρατίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο - Πού σημειώνονται καθυστερήσεις
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Αττική Οδό μετά την έξοδο Δημοκρατίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
Τα αυτοκίνητα απομακρύνθηκαν άμεσα, ωστόσο οι καθυστερήσεις στην περιοχή συνεχίζονται.
Απομάκρυνση των εμπλεκομένων οχημάτων.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 10, 2025
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
5'-10' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Μεταμόρφωσης,
5'-10' στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/3pcwyigHlB
