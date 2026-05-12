Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση πάνω από 1% με οδηγό τις τραπεζικές μετοχές
Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις τραπεζικές μετοχές να οδηγούν την πτώση, ενώ στο επίκεντρο της αγοράς βρέθηκαν η αναθεώρηση των δεικτών MSCI και τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ
Με απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, καθώς οι ανησυχίες για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν επιβάρυναν σημαντικά την επενδυτική ψυχολογία. Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, ενώ το ενδιαφέρον της αγοράς στράφηκε και στην επικείμενη αναθεώρηση των δεικτών της MSCI, καθώς και στα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ.
Με βάση τα παραπάνω, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,26% στις 2.266,42 μονάδες. Το υψηλό της ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.280,89 μονάδες, ενώ το χαμηλό στις 2.258,78. Ο τζίρος ξεπέρασε τα 280 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε με απώλειες 1,36% στις 5.751,37 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο -0,56 και τις 2.931,46 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκανε βουτιά 2,65% στις 2.582,77 μονάδες.
Όσον αφορά τις τραπεζικές μετοχές η Alpha Bank έκλεισε με απώλειες -2,72, η Eurobank -4,1%, η Εθνική Τράπεζα -2,33%, η Τράπεζα Πειραιώς -1,77% και η CrediaBank -5,09%.
Επιπλέον η Jumbo έχασε 3,26%, η Allwyn -2,43%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -1,02%, η Bally’s Intralot -2,14% και η ΔΕΗ -0,8%.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος MSCI και ΔΕΗ
Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης βρέθηκε και η αναθεώρηση των δεικτών της MSCI, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο της αγοράς. Ο δείκτης MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνει σήμερα οκτώ μετοχές — Εθνική, Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Allwyn και Jumbo — με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ μετά το κλείσιμο της 29ης Μαΐου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η ΔΕΗ, η οποία ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου.
Θετική ήταν και η εικόνα της Optima Bank, η οποία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 47,5 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με πέρυσι, διατηρώντας κορυφαία απόδοση ιδίων κεφαλαίων στον κλάδο στο 25%. Η ισχυρή πιστωτική επέκταση και η αύξηση των καταθέσεων συνέχισαν να στηρίζουν την κερδοφορία της τράπεζας.
Αντίστοιχα, η Τράπεζα Κύπρου ξεκίνησε δυναμικά τη χρονιά, με προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 121 εκατ. ευρώ και δείκτη RoTE στο 18%, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η τράπεζα διατήρησε πολύ ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με δείκτη CET1 στο 20,7%.
Στην αγορά ακινήτων, η Premia ανακοίνωσε αύξηση εσόδων κατά 35,4% στο πρώτο τρίμηνο, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να ενισχύονται στα 7,3 εκατ. ευρώ. Η μετοχή συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount περίπου 38% σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού της.
Τέλος, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ανακοίνωσε ότι το ποσοστό συμμετοχής στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος έφτασε το 87,64% του επιλέξιμου μετοχικού κεφαλαίου, οδηγώντας σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 83,25 εκατ. ευρώ και στην έκδοση 8,65 εκατ. νέων μετοχών. Η υψηλή συμμετοχή θεωρείται θετικό μήνυμα για την αγορά και ενισχύει τα εποπτικά κεφάλαια της εταιρείας.
Στα διεθνή χρηματιστήρια το κλίμα παραμένει τεταμένο, καθώς το επενδυτικό κοινό παρουσιάζει επιφυλακτικότητα, λόγω του αδιεξόδου που έχει δημιουργηθεί στις συζητήσεις Τεχεράνης – Ουάσινγκτον για εκεχειρία.
