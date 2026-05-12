«Όλοι οι Άγγελοι ζητούν δικαίωση»: Το μήνυμα στη δίκη για τη δολοφονία του 3χρονου στην Κρήτη - Κατέθεσαν η μητέρα και η αδελφή της 27χρονης
Η 27χρονη «νοιαζόταν για το παιδί» και, πριν έρθει στην Κρήτη, έδειχνε άμεσο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και τη φροντίδα του, είπε η μητέρα της 27χρονης στην κατάθεση της
Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας συνεχίστηκε σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου. Έξω από τα δικαστήρια Ηρακλείου συγκεντρώθηκαν πολίτες οι οποίοι ζητούσαν δικαιοσύνη για το αδικοχαμένο τρίχρονο παιδί.
Στο σημείο αναρτήθηκαν πανό στη μνήμη του Άγγελου, στα οποία αναγραφόντουσαν μηνύματα οργής, θλίψης ενώ απαιτούσαν να αποδοθούν ευθύνες και δικαιοσύνη.
«Όλοι οι Άγγελοι ζητούν δικαίωση» αναγραφόταν σε ένα από τα πανό δίπλα στη φωτογραφία του 3χρονου παιδιού που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του
Σε άλλο πανό όπως αναμεταδίδει το neakriti οι συγκεντρωμένοι αποχαιρετούν τον μικρό Άγγελο με τους στίχους: «Άγγελος ήσουν επί Γης/ όπως και το όνομά σου/ μα άλλοι σου τα κόψανε/ στη νιότη τα φτερά σου».
Η παρουσία των πολιτών έξω από το δικαστικό μέγαρο αποτυπώνει το βαρύ κλίμα που συνοδεύει τη διαδικασία. Δύο ημέρες μετά τη Γιορτή της Μητέρας, η μητέρα του Άγγελου βρέθηκε ξανά στο εδώλιο, μαζί με τον σύντροφό της, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κακοποίηση και βασανισμό.
Κατηγορούμενος στην υπόθεση είναι και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού.
Στο βήμα, όπως αναφέρει το neakriti ανέβηκε η μητέρα της 27χρονης κατηγορούμενης, η οποία αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και στη νοητική κατάσταση της κόρης της. Όπως υποστήριξε, η κόρη της αντιμετώπιζε ζητήματα ανωριμότητας και δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί τον κίνδυνο σε ορισμένες καταστάσεις.
Η μάρτυρας ανέφερε ότι η 27χρονη «έμπλεκε με επικίνδυνα άτομα και δεν το καταλάβαινε», ενώ, σύμφωνα με την ίδια, όταν η κόρη της βρισκόταν στην Κρήτη της έλεγε ότι περνούσε καλά και ότι ο σύντροφός της φρόντιζε το παιδί. Όπως κατέθεσε, στις 26 Δεκεμβρίου ο σύντροφός της φέρεται να της είχε κάνει πρόταση γάμου, όμως μετά από εκείνο το διάστημα η επικοινωνία τους χάθηκε.
Αναφερόμενη στην ημέρα που ο Άγγελος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, η μητέρα της κατηγορούμενης είπε ότι η κόρη της την ενημέρωσε πως το παιδί είχε λιποθυμήσει και ότι το πήγαιναν για ιατρική βοήθεια. Στη συνέχεια, όπως κατέθεσε, όταν τη συνάντησε στο κρατητήριο, η 27χρονη της είπε ότι «το παιδί το χτύπησε αυτός».
«Δεν χτυπούσε τον Άγγελο η κόρη μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώπιον του δικαστηρίου.
Κατέθεσαν η μητέρα και η αδελφή της 27χρονηςΗ ακροαματική διαδικασία επανεκκίνησε μετά τη διακοπή που είχε αποφασιστεί στις 17 Μαρτίου, ύστερα από πολύωρη συνεδρίαση του δικαστηρίου. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τη δικαστική διαδικασία καθώς συνεχίστηκε η εξέταση των μαρτύρων.
Η μητέρα της κατηγορούμενης στάθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, αντιδρούσε η κόρη της απέναντι σε βίαιες συμπεριφορές ή έντονες καταστάσεις. Ανέφερε ότι «πάγωνε σε καταστάσεις βίας» και πως, αν βρισκόταν μπροστά σε ένα τέτοιο περιστατικό, δεν θα μπορούσε να το διαχειριστεί ή να αντιδράσει αποτελεσματικά.
Κατά την εκτίμησή της, το παιδί χτυπήθηκε την ώρα που η κόρη της είχε φύγει από το σπίτι για να πάρει καφέ. «Αποκλείω η κόρη μου να χτύπησε το παιδί», φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι η κατηγορούμενη δεν θα μπορούσε να ασκήσει βία σε βάρος του παιδιού.
Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, η κόρη της έζησε με τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου από την περίοδο της εγκυμοσύνης μέχρι το παιδί να γίνει περίπου πέντε μηνών ενώ πρόσθεσε πως εκείνος είχε να δει τον Άγγελο από τις 9 Δεκεμβρίου 2023. Όπως υποστήριξε, εκείνη την ημέρα το παιδί είχε εμφανή σημάδια στο πρόσωπο και η κόρη της τής είπε ότι τα είχε προκαλέσει ο πατέρας του.
Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, η 27χρονη προχώρησε στη συνέχεια σε καταγγελία για άσκηση βίας σε βάρος του παιδιού από τον βιολογικό πατέρα, στις 21 Δεκεμβρίου 2023.
Η κατάθεση της αδελφής της 27χρονηςΣτο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε στη συνέχεια η αδελφή της 27χρονης κατηγορούμενης.
Η μάρτυρας περιέγραψε την αδελφή της ως ένα «κλειστό παιδί», λέγοντας ότι συχνά κοιτούσε επίμονα χωρίς να μιλάει. Όπως ανέφερε, γνώριζε λίγα πράγματα για τη σχέση της με τον βιολογικό πατέρα του παιδιού.
Σύμφωνα με την κατάθεσή της, όταν πληροφορήθηκε την εγκυμοσύνη της αδελφής της, προσπάθησε να τη βρει προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβαινε. Τον Μάιο του 2021, όταν τη συνάντησε, η 27χρονη ήταν έγκυος.
Η αδελφή της κατηγορούμενης ανέφερε ότι η 27χρονη της είχε πει πως ο τότε σύντροφός της τη ζήλευε και ήθελε να την ελέγχει. Όπως κατέθεσε, η ίδια την πήρε μαζί της και πήγαν στο σπίτι της μητέρας τους, καθώς η αδελφή της δεν ήθελε πλέον να παραμείνει στο περιβάλλον όπου βρισκόταν.
Η μάρτυρας πρόσθεσε ότι μετά τη γέννηση του Άγγελου η οικογένεια γνώρισε τον βιολογικό πατέρα του παιδιού.
Υποστήριξε ότι η αδελφή της τής είχε πει πως ο βιολογικός πατέρας του παιδιού την είχε χτυπήσει ενώ ήταν έγκυος. Όπως κατέθεσε, η 27χρονη φέρεται να της είχε εκμυστηρευτεί ότι δεν έφευγε από τη σχέση, επειδή ο τότε σύντροφός της τής έλεγε πως «ξέρει τους πάντες» και ότι δεν θα μπορέσει να φύγει.
Η ίδια, πάντως, απέκλεισε το ενδεχόμενο η 27χρονη να ασκούσε βία στον Άγγελο. «Δεν την έχω ικανή να χτυπούσε το παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώπιον του δικαστηρίου. «Η αδερφή μου ήταν ευκολόπιστη και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να υπερασπιστεί ένα παιδί, ειδικά υπό την πίεση μιας έντονης κατάστασης», ανέφερε.
Η 27χρονη δεν κοιτούσε τον πρώην σύντροφό τηςΗ 27χρονη μητέρα, σύμφωνα με το cretalive απέφευγε συστηματικά να κοιτάξει τον κατηγορούμενο πρώην σύντροφο της, δείχνοντας εμφανώς την αμηχανία και την ψυχολογική της φόρτιση. Παρότι υπήρξε πρόθεση να μετακινηθεί ώστε να καθίσει πιο κοντά, η ίδια ζήτησε να μην τοποθετηθεί προς την πλευρά του, αποφεύγοντας οποιαδήποτε οπτική επαφή μαζί του. Από την άλλη ο 45χρονος κατηγορούμενος παρέμενε καθισμένος χωριστά, σε διαφορετικό σημείο της αίθουσας, υπό αυστηρή επιτήρηση.
Διαρκούσης της ακροαματικής διαδικασίας πάντως οι δυο κατηγορούμενοι βρίσκονταν στο εδώλιο και ανάμεσα τους υπήρχε πάντα αστυνομικός.
