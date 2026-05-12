ΔΕΗ: Ισχυρά αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2026 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €700 εκατ.
Επιβεβαίωση των προοπτικών για το 2026 με εκτίμηση για προσαρμοσμένο EBITDA στα €2,4 δισ. και διανομή μερίσματος €0,80/μετοχή, από τη διοίκηση - Επενδύσεις €0,5 δισ. με 82% αυτών σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και διανομή - Το μήνυμα του Γεώργιου Στάσση
Η ΔΕΗ κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις στα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο του 2026, με το προσαρμοσμένο EBITDA στα €0,7 δισ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας στα €0,2 δισ., θέτοντας ισχυρές βάσεις για τη συνέχεια του έτους.
Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας αντανακλά την αυξανόμενη συνεισφορά των σημαντικών επενδύσεων που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ θετικά συνέβαλαν και οι ευνοϊκές υδρολογικές και ανεμολογικές συνθήκες που επικράτησαν κατά το α’ τρίμηνο του 2026.
Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €0,5 δισ., εκ των οποίων το 82% κατευθύνθηκε σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ευέλικτης παραγωγής και αναβάθμισης των δικτύων διανομής σε συνέχεια της υλοποίησης του Επιχειρηματικού Πλάνου του Ομίλου.
Η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,2 GW στο τέλος του α’ τριμήνου 2026, αντιπροσωπεύοντας το 59% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου.
Περαιτέρω αύξηση αναμένεται στα επόμενα τρίμηνα, με έργα συνολικής ισχύος 6,7 GW να βρίσκονται υπό κατασκευή, έτοιμα προς κατασκευή ή σε διαγωνιστική διαδικασία (υποβολή προσφορών).
Οικονομικές επιδόσεις
Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε €0,7δισ. από €0,5 δισ., ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €0,2 δισ. από €0,1 δισ..
Ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA διαμορφώθηκε σε 3,0x, παρά το σημαντικό ύψος των επενδύσεων, παραμένοντας σαφώς κάτω από το όριο του 3,5x που προβλέπει η χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου, ενώ ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €6,9 δισ. στις 31.03.2026.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε:
«Ξεκινήσαμε δυναμικά το 2026, καταγράφοντας ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και συνεχή πρόοδο σε όλους τους πυλώνες της στρατηγικής μας. Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου αναδεικνύουν τη δυναμική του καθετοποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου, την ανθεκτικότητα των δραστηριοτήτων μας στη διανομή και τα οφέλη της συνεχιζόμενης μετάβασής μας προς ένα καθαρότερο και πιο ευέλικτο χαρτοφυλάκιο παραγωγής.
Συνεχίζουμε να υλοποιούμε με συνέπεια το επενδυτικό μας πλάνο, δίνοντας έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την ευέλικτη παραγωγή και τα δίκτυα διανομής. Με 6,7 GW έργων ΑΠΕ ήδη υπό κατασκευή ή έτοιμων προς κατασκευή, έχουμε κάνει
σημαντικά βήματα για την επίτευξη των στόχων μας για το 2030.
Παραμένουμε αισιόδοξοι για την επίτευξη των οικονομικών μας στόχων για το 2026. Όραμά μας είναι η ΔΕΗ να ηγείται της ενεργειακής μετάβασης στην Κεντρική Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επεκτείνουμε το αποτύπωμά μας για να γίνουμε πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας και βιωσιμότητας για ολόκληρη την περιοχή, δημιουργώντας αξία για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους μετόχους μας».
