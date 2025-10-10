Σήμερα, σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της Μαρίσσας Λεμού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η κηδεία της 30χρονης στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λoνδίνο
Σε κλειστό οικογενειακό κύκλο θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή η κηδεία της Μαρίσσας Λεμού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Μετά την κηδεία, ο Διαμαντής και η Μπέσσυ Λεμού θα παραθέσουν γεύμα στο ξενοδοχείο King George για την οικογένεια και τους φίλους τους.
Η 30χρονη κόρη της Μπέσσυς και του Διαμαντή Λεμού βρέθηκε νεκρή από την οικονόμο της στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου. Η Μαρίσσα Λαιμού, της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας, άφησε την τελευταία της πνοή από σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου.
Σημειώνεται ότι το Σάββατο 4 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η κηδεία της 30χρονης Μαρίσσας Λεμού, στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λoνδίνο.
