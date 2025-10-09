Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Εμπρηστική επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στον Βύρωνα
Βρέθηκαν σπίρτα και πλαστικό μπουκάλι που περιείχε εύφλεκτο υγρό - Εκτεταμένες ζημιές σε δύο αυτοκίνητα
Στόχος εμπρηστών έγινε τα ξημερώματα μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων τα ξημερώματα στη λεωφόρο Καρέα στον Βύρωνα.
Ειδικότερα, λίγο μετά τις 5 το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα της αντιπροσωπείας προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δύο από αυτά. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Στη συνέχεια κατά την έρευνα που έγινε για τα αίτια της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, σπίρτα και πλαστικό μπουκάλι που περιείχε εύφλεκτο υγρό.
Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.
