Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την Παλαιστίνη και τα εργασιακά πριν από την εκδήλωση του ΣΕΒ - Δείτε φωτογραφίες

Περίπου 300 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στο Μέγαρο Μουσικής, λίγο πριν από την εκδήλωση του ΣΕΒ στην οποία θα μιλήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονται για την Παλαιστίνη αλλά και τον εργασιακό νόμο δίπλα από το μέγαρο.Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:Στο σημείο βρίσκεται και μια διμοιρία των ΜΑΤ.