Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την Παλαιστίνη και τα εργασιακά πριν από την εκδήλωση του ΣΕΒ - Δείτε φωτογραφίες
Περίπου 300 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στο Μέγαρο Μουσικής, λίγο πριν από την εκδήλωση του ΣΕΒ στην οποία θα μιλήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονται για την Παλαιστίνη αλλά και τον εργασιακό νόμο δίπλα από το μέγαρο.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
