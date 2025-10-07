Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την Παλαιστίνη και τα εργασιακά πριν από την εκδήλωση του ΣΕΒ - Δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την Παλαιστίνη και τα εργασιακά πριν από την εκδήλωση του ΣΕΒ - Δείτε φωτογραφίες

Στο σημείο βρίσκεται και μια διμοιρία των ΜΑΤ

Περίπου 300 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στο Μέγαρο Μουσικής, λίγο πριν από την εκδήλωση του ΣΕΒ στην οποία θα μιλήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονται για την Παλαιστίνη αλλά και τον εργασιακό νόμο δίπλα από το μέγαρο.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Στο σημείο βρίσκεται και μια διμοιρία των ΜΑΤ.


