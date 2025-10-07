Στη φυλακή ο 25χρονος διανομέας για την επίθεση σε οδηγό στην Ιερά Οδό
Ο διανομέας παραδέχθηκε την πράξη του και υποστήριξε ότι επιτέθηκε με κλειδί επειδή ο οδηγός έβρισε τη μητέρα του και τον έβγαλε εκτός ελέγχου
Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε σήμερα μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 25χρονος διανομέας, ο κατηγορείται για την επίθεση σε οδηγό στην Ιερά Οδό.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος στην απολογία του αποδέχθηκε την πράξη του υποστηρίζοντας πως χτύπησε τον οδηγό με κλειδί καθώς έβρισε τη μητέρα του και βγήκε εκτός ελέγχου.
