Κεραυνός έπεσε στο εργοτάξιο οικοδομής στην Πάτρα - Σωριάστηκε αναίσθητος στο έδαφος ένας εργάτης
Ο χειριστής γερανού δέχτηκε ισχυρό ηλεκτρικό φορτίο - Ασθενοφόρο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο
Πανικός προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης σε οικοδομή στην οδό Μπουμπουλίνας και Φράττη στην Πάτρα.
Συγκεκριμένα, γύρω στις 10:30 έπεσε κεραυνός στο κέντρο της πόλης και χτύπησε κοντά στο σημείο που βρισκόταν ένας 45χρονος εργαζόμενος σαν χειριστής γερανού στην οικοδομή.
Σύμφωνα με πληροφορίες από συναδέλφους του, δέχθηκε ισχυρό φορτίο και έπεσε αναίσθητος στο έδαφος.
Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, το πλήρωμα του οποίου του παρείχε πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τον μετέφερε στο Νοσοκομείο.
Ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο εργαζόμενος είχε τις αισθήσεις του όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο.
Πηγή: Tempo24News
