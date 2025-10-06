Ελεύθερος υπό όρους ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου Σορίν Οπρέσκου που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη
Ελεύθερος υπό όρους ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου Σορίν Οπρέσκου που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη
Οι Ρουμάνοι ζητούν την έκδοσή του προκειμένου να εκτίσει ποινή φυλάκισης 10 ετών και 8 μηνών την οποία του επέβαλε το 2015 Δικαστήριο του Βουκουρεστίου για υπόθεση διαφθοράς
Ελεύθερος, με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο πρώην δήμαρχος του Βουκουρεστίου, Σορίν Οπρέσκου, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος που εκκρεμεί εις βάρος του από τις ρουμανικές Αρχές.
Ο 74χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους της εμφάνισής του τρεις φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 5.000 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι οι Ρουμάνοι ζητούν την έκδοσή του προκειμένου να εκτίσει ποινή φυλάκισης 10 ετών και 8 μηνών την οποία του επέβαλε το 2015 Δικαστήριο του Βουκουρεστίου για υπόθεση διαφθοράς. Για την έκδοσή του ή μη θα αποφανθεί το επόμενο διάστημα το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, που θα συνεδριάσει το επόμενο διάστημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σορίν Οπρέσκου, πρώην γερουσιαστής και δήμαρχος Βουκουρεστίου, δήλωσε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελέως Εφετών ότι δεν συναινεί στην έκδοσή του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι πρόκειται για «πολιτική δίωξη» σε βάρος του ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να αποχωρήσει από την Ελλάδα.
Ο πρώην δήμαρχος φέρεται να ζει μόνιμα στην Ελλάδα από το 2019, ενώ την έκδοσή του, με ευρωπαϊκό ένταλμα, είχαν ζητήσει οι Αρχές της Ρουμανίας και το 2022, ωστόσο το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών αποφάσισε να μην τον εκδώσει. Τότε, είχε επικαλεστεί σοβαρούς λόγους υγείας, υποστηρίζοντας ότι η ενδεχόμενη κράτησή του σε καθεστώς εγκλεισμού θα επιβάρυνε την κατάστασή του.
Κατά πληροφορίες, οι Αρχές της Ρουμανίας επανήλθαν με νεότερο ένταλμα σύλληψης, επισημαίνοντας στα διωκτικά έγγραφα προς τις ελληνικές Αρχές ότι έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες κράτησης στη χώρα τους.
Ο πρώην δήμαρχος είχε καταδικαστεί οριστικά στη Ρουμανία για το ότι έλαβε το ποσό των 25.000 ευρώ στο σπίτι του, στο Τσιολπάνι, από τον πρώην διευθυντή των Κοιμητηρίων της Βουκουρεστίου, Μπόγκνταν Πόπα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Πόπα είχε συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με συμμετοχή συνεργών, η οποία συγκέντρωνε παράνομες προμήθειες από έργα και συμβάσεις του δήμου, με τον τότε δήμαρχο να κατηγορείται ότι γνώριζε για την οργάνωση και απολάμβανε μέρος των χρημάτων.
Η υπόθεση αυτή, που ήρθε στο φως το 2013, εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες δίκες διαφθοράς που συγκλόνισαν τη ρουμανική κοινή γνώμη, φέρνοντας στο προσκήνιο το πρόσωπο ενός πολιτικού που είχε καταφέρει να χτίσει εικόνα υπεράνω κομματικών γραμμών και τελικά κατέρρευσε υπό το βάρος των αποκαλύψεων.
Ο 74χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους της εμφάνισής του τρεις φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 5.000 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι οι Ρουμάνοι ζητούν την έκδοσή του προκειμένου να εκτίσει ποινή φυλάκισης 10 ετών και 8 μηνών την οποία του επέβαλε το 2015 Δικαστήριο του Βουκουρεστίου για υπόθεση διαφθοράς. Για την έκδοσή του ή μη θα αποφανθεί το επόμενο διάστημα το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, που θα συνεδριάσει το επόμενο διάστημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σορίν Οπρέσκου, πρώην γερουσιαστής και δήμαρχος Βουκουρεστίου, δήλωσε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελέως Εφετών ότι δεν συναινεί στην έκδοσή του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι πρόκειται για «πολιτική δίωξη» σε βάρος του ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να αποχωρήσει από την Ελλάδα.
Ο πρώην δήμαρχος φέρεται να ζει μόνιμα στην Ελλάδα από το 2019, ενώ την έκδοσή του, με ευρωπαϊκό ένταλμα, είχαν ζητήσει οι Αρχές της Ρουμανίας και το 2022, ωστόσο το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών αποφάσισε να μην τον εκδώσει. Τότε, είχε επικαλεστεί σοβαρούς λόγους υγείας, υποστηρίζοντας ότι η ενδεχόμενη κράτησή του σε καθεστώς εγκλεισμού θα επιβάρυνε την κατάστασή του.
Κατά πληροφορίες, οι Αρχές της Ρουμανίας επανήλθαν με νεότερο ένταλμα σύλληψης, επισημαίνοντας στα διωκτικά έγγραφα προς τις ελληνικές Αρχές ότι έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες κράτησης στη χώρα τους.
Ο πρώην δήμαρχος είχε καταδικαστεί οριστικά στη Ρουμανία για το ότι έλαβε το ποσό των 25.000 ευρώ στο σπίτι του, στο Τσιολπάνι, από τον πρώην διευθυντή των Κοιμητηρίων της Βουκουρεστίου, Μπόγκνταν Πόπα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Πόπα είχε συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με συμμετοχή συνεργών, η οποία συγκέντρωνε παράνομες προμήθειες από έργα και συμβάσεις του δήμου, με τον τότε δήμαρχο να κατηγορείται ότι γνώριζε για την οργάνωση και απολάμβανε μέρος των χρημάτων.
Η υπόθεση αυτή, που ήρθε στο φως το 2013, εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες δίκες διαφθοράς που συγκλόνισαν τη ρουμανική κοινή γνώμη, φέρνοντας στο προσκήνιο το πρόσωπο ενός πολιτικού που είχε καταφέρει να χτίσει εικόνα υπεράνω κομματικών γραμμών και τελικά κατέρρευσε υπό το βάρος των αποκαλύψεων.
Ειδήσεις σήμερα:
Άφαντος ο δράστης του διπλού φονικού στη Φοινικούντα - Το σοβαρό περιστατικό που οδήγησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ να εγκαταλείψει το σπίτι του
Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσίπρα: Η πίεση του ΣΥΡΙΖΑ, τα προσκλητήρια για το νέο κόμμα και το βιβλίο
Προσωπικός Αριθμός: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή του, τι μπορεί να συμβεί μετά
Άφαντος ο δράστης του διπλού φονικού στη Φοινικούντα - Το σοβαρό περιστατικό που οδήγησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ να εγκαταλείψει το σπίτι του
Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσίπρα: Η πίεση του ΣΥΡΙΖΑ, τα προσκλητήρια για το νέο κόμμα και το βιβλίο
Προσωπικός Αριθμός: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή του, τι μπορεί να συμβεί μετά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα