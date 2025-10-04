Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Καθυστερεί η απέλαση από το Ισραήλ των 27 Ελλήνων του στολίσκου για τη Γάζα - Σε απεργία πείνας οι 11
Χρονοβόρα η διαδικασία λόγω του μεγάλου αριθμού των ατόμων υπό κράτηση - Στην Κωνσταντινούπολη έφτασαν ήδη 137 ακτιβιστές από Τουρκία και άλλες χώρες
Οι 27 Έλληνες ακτιβιστές που βρίσκονταν σε πλοία του στολίσκου για τη Γάζα που αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ τα ξημερώματα της Πέμπτης κρατούνται σε κέντρο στην έρημο Νεγκέβ μέχρι την απέλασή τους, όπως και τα άλλα μέλη των πληρωμάτων του στολίσκου.
Από αυτούς, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι 11 έχουν αρχίσει απεργία πείνας, ζητώντας να τερματιστεί η -όπως τη χαρακτηρίζουν- παράνομη κράτησή τους.
Όπως έγινε γνωστό, η Ελληνίδα πρέσβης στο Ισραήλ θα επισκεφθεί και πάλι την Κυριακή το κέντρο κράτησης Κετσιότ. Αυτό σημαίνει ότι εντός των επόμενων 24ωρών θα έχουμε καλύτερη εικόνα για τη διαδικασία της απέλασης.
Πρόκειται, πάντως, για μια χρονοβόρα διαδικασία λόγω του μεγάλου αριθμού των ατόμων υπό κράτηση που έφτανε τους 400.
Η ΕΡΤ αναφέρει ότι ορισμένοι από τους Έλληνες έχουν υπογράψει ότι επιθυμούν να παραιτηθούν από ένδικα βοηθήματα. Όσοι δεν το έχουν κάνει, θα πρέπει να περάσουν από ακροαματική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μέσα στο κέντρο κράτησης και ενδεχομένως να καθυστερήσει καθώς σήμερα Σάββατο είναι και πάλι αργία στο Ισραήλ.
Ενδέχεται, πάντως, να υπάρξει και τμηματική επιστροφή από την Κυριακή και μετά.
Μεταξύ των 101 περιλαμβάνονται πολίτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία, τη Βρετανία, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τη Λιβύη, την Αλγερία, τη Μαυριτανία, τη Μαλαισία, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο, την Ελβετία και την Τυνησία.
Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα απαίτησε την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Σε αυτό το πλαίσιο ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συνομίλησε με τον Ισραηλινό ομόλογό του.
Στην Κωνσταντινούπολη έφθασαν 137 ακτιβιστέςΣτο μεταξύ, με ειδική πτήση των Τουρκικών Αερογραμμών από το αεροδρόμιο Ραμόν του Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ έφθασαν στις 15:40 στην Κωνσταντινούπολη 36 Τούρκοι και 101 πολίτες τρίτων χωρών που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζας.
