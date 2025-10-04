Καθυστερεί η απέλαση από το Ισραήλ των 27 Ελλήνων του στολίσκου για τη Γάζα - Σε απεργία πείνας οι 11

Οι 27 Έλληνες ακτιβιστές που βρίσκονταν σε πλοία του στολίσκου για τη Γάζα που αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ τα ξημερώματα της Πέμπτης κρατούνται σε κέντρο στην έρημο Νεγκέβ μέχρι την απέλασή τους, όπως και τα άλλα μέλη των πληρωμάτων του στολίσκου.Από αυτούς, όπως αναφέρει η ΕΡΤ,, ζητώντας να τερματιστεί η -όπως τη χαρακτηρίζουν- παράνομη κράτησή τους.Όπως έγινε γνωστό,. Αυτό σημαίνει ότι εντός των επόμενων 24ωρών θα έχουμε καλύτερη εικόνα για τη διαδικασία της απέλασης.Πρόκειται, πάντως, για μιαλόγω του μεγάλου αριθμού των ατόμων υπό κράτηση που έφτανε τους 400.Η ΕΡΤ αναφέρει ότι ορισμένοι από τους Έλληνες έχουν υπογράψει ότι επιθυμούν να παραιτηθούν από ένδικα βοηθήματα. Όσοι δεν το έχουν κάνει, θα πρέπει να περάσουν από ακροαματική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μέσα στο κέντρο κράτησης και ενδεχομένως να καθυστερήσει καθώς σήμερα Σάββατο είναι και πάλι αργία στο Ισραήλ.Ενδέχεται, πάντως, να υπάρξει και τμηματική επιστροφή από την Κυριακή και μετά.

Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα απαίτησε την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Σε αυτό το πλαίσιο ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συνομίλησε με τον Ισραηλινό ομόλογό του.

Στην Κωνσταντινούπολη έφθασαν 137 ακτιβιστές

Στο μεταξύ, με ειδική πτήση των Τουρκικών Αερογραμμών από το αεροδρόμιο Ραμόν του Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ έφθασαν στις 15:40 στην Κωνσταντινούποληπου συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζας.Μεταξύ των 101 περιλαμβάνονται πολίτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία, τη Βρετανία, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τη Λιβύη, την Αλγερία, τη Μαυριτανία, τη Μαλαισία, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο, την Ελβετία και την Τυνησία.