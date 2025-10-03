Επέστρεψε στο Σύνταγμα μετά τις εξετάσεις του ο Πάνος Ρούτσι - Αρνήθηκε να νοσηλευτεί
Επέστρεψε στο Σύνταγμα μετά τις εξετάσεις του ο Πάνος Ρούτσι - Αρνήθηκε να νοσηλευτεί
Σύμφωνα ανακοίνωση των γιατρών του ο 48χρονος έχει χάσει 10 κιλά
Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι ώστε να υποβληθεί σε εξετάσεις.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο 48χρονος τις προηγούμενες ημέρες εμφάνισε έντονη καταβολή, υπνηλία, καθώς επίσης οριακά ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια και αιμωδίες κάτω άκρων, ενώ συνολικά μέσα σε 19 ημέρες έχει χάσει 10 κιλά. Κάτι που αντιστοιχεί στο 8,9% του αρχικού σωματικού του βάρους.
Όπως αναφέρουν οι γιατροί, ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στη 19η ημέρα απεργίας πείνας, «συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές». Η ανακοίνωση των «αλληλέγγυων ιατρών» από τους οποίους παρακολουθείται τονίζει επίσης πως ο 48χρονος απεργός πείνας αρνείται να νοσηλευτεί.
Για τον κ. ΡΟΥΤΣΙ Πάνο, 48 ετών, σε απεργία πείνας από την 15η/9ου 2025 (19η ημέρα).
Ο κ. Ρούτσι που παρακολουθείται καθημερινά από ομάδα αλληλέγγυων ιατρών, έχει ατομικό αναμνηστικό υπέρτασης, καρδιακής αρρυθμίας, περιφερικής αγγειοπάθειας, δυσλιπιδαιμίας, υπνικής άπνοιας και γαστρίτιδας, εξετάστηκε σήμερα στο Τμήμα Επειγόντων του ΓΝ Νικαίας.
Τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία, καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια, και αιμωδίες κάτω άκρων.
Κατά την αντικειμενική εξέταση συνεχίζει εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία.
Έχει συνολικά απωλέσει 10 κιλά σωματικού βάρους που αντιστοιχούν στο 8,9% του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τις αιματολογικές εξετάσεις προκύπτει έντονα χαμηλή τιμή ουρικού οξέος και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση, ουσίες που συσχετίζονται με την μειωμένη σίτιση.
Ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στη 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές και πολυοργανική ανεπάρκεια.
Το γεγονός ότι καταστάσεις όπως αυτή που έχει ξεκινήσει πριν ήδη βεβαρυμένο, και το ότι παραμένει σε πλήρη άρνηση τροφής, καθιστούν την κατάσταση του ιδιαίτερα κρίσιμη.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο 48χρονος τις προηγούμενες ημέρες εμφάνισε έντονη καταβολή, υπνηλία, καθώς επίσης οριακά ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια και αιμωδίες κάτω άκρων, ενώ συνολικά μέσα σε 19 ημέρες έχει χάσει 10 κιλά. Κάτι που αντιστοιχεί στο 8,9% του αρχικού σωματικού του βάρους.
Όπως αναφέρουν οι γιατροί, ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στη 19η ημέρα απεργίας πείνας, «συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές». Η ανακοίνωση των «αλληλέγγυων ιατρών» από τους οποίους παρακολουθείται τονίζει επίσης πως ο 48χρονος απεργός πείνας αρνείται να νοσηλευτεί.
Για τον κ. ΡΟΥΤΣΙ Πάνο, 48 ετών, σε απεργία πείνας από την 15η/9ου 2025 (19η ημέρα).
Η ανακοίνωση των ιατρών για τον Πάνο Ρούτσι
Ο κ. Ρούτσι που παρακολουθείται καθημερινά από ομάδα αλληλέγγυων ιατρών, έχει ατομικό αναμνηστικό υπέρτασης, καρδιακής αρρυθμίας, περιφερικής αγγειοπάθειας, δυσλιπιδαιμίας, υπνικής άπνοιας και γαστρίτιδας, εξετάστηκε σήμερα στο Τμήμα Επειγόντων του ΓΝ Νικαίας.
Τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία, καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια, και αιμωδίες κάτω άκρων.
Κατά την αντικειμενική εξέταση συνεχίζει εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία.
Έχει συνολικά απωλέσει 10 κιλά σωματικού βάρους που αντιστοιχούν στο 8,9% του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τις αιματολογικές εξετάσεις προκύπτει έντονα χαμηλή τιμή ουρικού οξέος και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση, ουσίες που συσχετίζονται με την μειωμένη σίτιση.
Ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στη 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές και πολυοργανική ανεπάρκεια.
Το γεγονός ότι καταστάσεις όπως αυτή που έχει ξεκινήσει πριν ήδη βεβαρυμένο, και το ότι παραμένει σε πλήρη άρνηση τροφής, καθιστούν την κατάσταση του ιδιαίτερα κρίσιμη.
Δεδομένου ότι το αίτημα για εκταφή του γιου του, τααυτοποίηση και βιοχημικές-τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές, και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο κ. Ρούτσι δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημά του αυτό. Επίσης αρνείται να νοσηλευτεί.
Κάνουμε έκκληση για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του.
Εκ μέρους της ιατρικής ομάδας που παρακολουθεί τον κ. Ρούτσι (Όλγα Κοσμοπούλου παθολόγος – λοιμωξιολόγος, Μαρία Καραμπέλη παθολόγος-επειγοντολόγος, Δημήτρης Ζιαλιάς παθολόγος, Χρύσα Μπότση, πνευμονολόγος, Άννα Καραγεωργίου γενική γιατρός ειδικευόμενη επειγοντολογίας, Λίνα Διαμαντοπούλου ειδικευόμενη παθολογίας, Αγάπη Ηλιάκη ειδικευόμενη παθολογίας, Μάχη Κωνσταντίνου ειδικευόμενη παθολογίας).
Ειδήσεις σήμερα:
Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της
Sold out το παραλιακό μέτωπο της Αττικής: 17.000 ενδιαφερόμενοι από 110 χώρες για αγορά ακινήτου στο Ελληνικό
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη
Κάνουμε έκκληση για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του.
Εκ μέρους της ιατρικής ομάδας που παρακολουθεί τον κ. Ρούτσι (Όλγα Κοσμοπούλου παθολόγος – λοιμωξιολόγος, Μαρία Καραμπέλη παθολόγος-επειγοντολόγος, Δημήτρης Ζιαλιάς παθολόγος, Χρύσα Μπότση, πνευμονολόγος, Άννα Καραγεωργίου γενική γιατρός ειδικευόμενη επειγοντολογίας, Λίνα Διαμαντοπούλου ειδικευόμενη παθολογίας, Αγάπη Ηλιάκη ειδικευόμενη παθολογίας, Μάχη Κωνσταντίνου ειδικευόμενη παθολογίας).
Ειδήσεις σήμερα:
Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της
Sold out το παραλιακό μέτωπο της Αττικής: 17.000 ενδιαφερόμενοι από 110 χώρες για αγορά ακινήτου στο Ελληνικό
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα