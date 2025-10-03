Μαρινάκης: Ό,τι είπε ο Δένδιας για τον Ρούτσι το έχουν πει και άλλα μέλη της κυβέρνησης - Κανείς στη ΝΔ δεν θα παρέμβει στη Δικαιοσύνη για να γίνει δημοφιλής