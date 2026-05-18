Ο σκύλος της αστυνομίας βρήκε το δέμα με τα ναρκωτικά σε μεταφορική εταιρία στην Ρόδο
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Ναρκωτικά Αστυνομία

Το πρωί της Κυριακής πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο δέμα, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι περιείχε ακατέργαστη κάνναβη

Στην κατάσχεση δέματος που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης προχώρησαν αστυνομικοί στη Ρόδο με την βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, εντόπισε ύποπτο δέμα σε μεταφορική εταιρία, το οποίο τέθηκε άμεσα σε διακριτική επιτήρηση.

Δέμα με κάνναβη εντοπίσθηκε και κατασχέθηκε από αστυνομικούς στη Ρόδο


Το πρωί της Κυριακής 17 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο δέμα, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι περιείχε ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 238 γραμμαρίων.

Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν, ενώ για την υπόθεση σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, η οποία πρόκειται να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Όπως επισημαίνεται από τις αστυνομικές αρχές, η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στο πλαίσιο των ειδικών επιχειρησιακών δράσεων που υλοποιούν οι Υπηρεσίες του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διακίνησης και διάδοσης ναρκωτικών ουσιών.
