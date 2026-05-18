Η Ένωση Κέντρων Αποκατάστασης Ελλάδος τίμησε τον Άδωνι Γεωργιάδη

Σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για την αποκατάσταση ασθενών κατά τη διετία 2024–2025

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, παρουσία ιδιοκτητών κέντρων αποκατάστασης και των επιστημονικών διευθυντών τους, η Ένωση Κέντρων Αποκατάστασης Ελλάδος τίμησε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τη συμβολή του στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων στον χώρο της υγείας και ιδιαίτερα στον διαρκώς αναπτυσσόμενο τομέα της αποκατάστασης. Ο πρόεδρος της ΕΚΑΕ, Αντώνης Υάκινθος (φωτογραφία), αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της πολιτείας και των δομών αποκατάστασης, με στόχο τη διασφάλιση της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες και τη συνεχή βελτίωση του συστήματος υγείας. Τόνισε, επίσης, ότι η αποκατάσταση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημόσιας υγείας και απαιτεί σταθερή υποστήριξη από την πολιτεία. Προς αυτή την κατεύθυνση, όπως υπογράμμισε, κινούνται οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες του Υπουργού Υγείας. Ένωση Κέντρων Αποκατάστασης Ελλάδος Ένωση Κέντρων Αποκατάστασης Ελλάδος



Παραλαμβάνοντας την τιμητική πλακέτα, ο Γεωργιάδης ευχαρίστησε θερμά την Ένωση για την αναγνώριση και υπογράμμισε τη σημασία του έργου της αποκατάστασης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η πολιτική του Υπουργείου Υγείας στοχεύει στην ενίσχυση του κλάδου, με έμφαση στη βιωσιμότητα των μονάδων αποκατάστασης, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη μείωση του clawback. Ο υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού της αποκατάστασης κατά τη διετία 2024–2025, σημειώνοντας ότι αυτός αυξήθηκε από 90 εκατομμύρια ευρώ σε 113,5 εκατομμύρια ευρώ το 2026. Επιπλέον, μίλησε για την υπογραφή σύμβασης του κλάδου με τον ΕΟΠΥΥ, μέσω της οποίας αντιμετωπίζονται χρόνια και σημαντικά προβλήματα στον τομέα της αποκατάστασης.