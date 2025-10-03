Πάνος Ρούτσι: Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για ιατρικές εξετάσεις ο απεργός πείνας
ΕΛΛΑΔΑ
Γενικό Κρατικό Νίκαιας Νοσοκομείο Απεργία πείνας Εξετάσεις Πάνος Ρούτσι

Λίγο πριν τις 8.30 το πρωί της Παρασκευής μεταφέρθηκε με ταξί για προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις

Στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας μεταφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Πάνος Ρούτσι για ιατρικές εξετάσεις.

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, έφτασε με ταξί στο νοσοκομείο περίπου 08:30 και με την άφιξή του κατευθύνθηκε στα Επείγοντα, προκειμένου να προχωρήσει σε προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις. Σημειώνεται ότι ο Πάνος Ρούτσι διανύει την 19η ημέρα απεργία πείνας, με σκοπό να γίνει δεκτό το αίτημα για εκταφή του γιου του, Ντένις που συγκαταλέγεται στα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Σε σχέση με την ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, στην οποία αναφέρεται ότι «αρνήθηκε εκ νέου ιατροφαρμακευτική φροντίδα», ο Πάνος Ρούτσι απάντησε χθες Πέμπτη πως «δεν αρνήθηκα ιατρική βοήθεια, το ΕΚΑΒ με ρώτησε εάν χρειάζομαι κάτι και είπα ότι “είμαι μια χαρά”».


