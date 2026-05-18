Άνδρας κατηγορείται ότι έπνιξε αδέσποτη γάτα στην Κρήτη
'Άνδρας από το Ηράκλειο της Κρήτης κατηγορείται για κακοποίηση ζώου και συγκεκριμένα πως έπνιξε μια αδέσποτη γάτα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24 αλλά και τις καταγγελίες που έγιναν στην αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να έπνιξε μια αδέσποτη γάτα, κοντά στις οδούς Παπαναστασίου και Παρασκευοπούλου, το απόγευμα της Κυριακής (17/5) και μετά την πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.
Λίγο αργότερα επέστρεψε, πήρε τη νεκρή γάτα από τον κάδο, την έβαλε σε σακούλα και έφυγε πεζός προς τη λεωφόρο Κνωσσού, όπου την πέταξε σε άγνωστο σημείο.
Η αστυνομία ενημέρωσε το ειδικό κλιμάκιο προστασίας ζώων, που με άμεσα αντανακλαστικά ξεκίνησε τις έρευνες. Ο ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου για παραβίαση του νόμου περί προστασίας ζώων.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και βίντεο με ύποπτες κινήσεις του κατηγορούμενου. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι να παρουσιαστεί στον ανακριτή αύριο Τρίτη 19 Μαΐου. Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι βρήκε τη γάτα νεκρή και την πήρε για να την πετάξει στον κάδο απορριμμάτων. Μάλιστα ισχυρίζεται πως ταΐζει τα αδέσποτα της γειτονιάς.
Η γάτα αναζητήθηκε ώστε να γίνει νεκροψία, αλλά δεν βρέθηκε. Η υπόθεση ερευνάται από το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.
