Δημοσιεύθηκε η απόφαση του ΣτΕ για την αποστολή του φακέλου με τις υποκλοπές από την ΕΥΠ εντός τριμήνου
Από σήμερα άρχισε να τρέχει το τρίμηνο που προέβλεψε το Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) να στείλει τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, καθώς σήμερα δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. 709/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για το εν λόγω θέμα, με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Μαρλένα Τριπολιτσιώτη.
Ο εν λόγω δημοσιογράφος, στο κινητό τηλέφωνο του οποίου είχε εμφιλοχωρήσει (είχε μολυνθεί) με το λογισμικό της Predator, ζήτησε από το ΣτΕ να ακυρωθεί: α) η από 1208/16.4.2025 πράξης του προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα του να του γνωστοποιηθούν οι λόγοι για τους οποίους είχε επιβληθεί άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του και να τεθεί υπ’ όψιν του ο σχετικός υπηρεσιακός φάκελος, και β) η άρνηση της Ε.Υ.Π. να θέσει υπ’ όψιν της Α.Δ.Α.Ε. τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος, το δικαστήριο. Η υπόθεση συζητήθηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ 14.11.2025.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ, όπως είχε ανακοινώσει ο κ. Πικραμένος (5.3.2026), είχε κρίνει σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, ότι πρέπει να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης και να υποχρεωθεί η Ε.Υ.Π. να διαβιβάσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης τον υπηρεσιακό φάκελο και κάθε άλλο στοιχείο, αν μάλιστα η Ε.Υ.Π. αντιτάξει ότι ο φάκελος και τα στοιχεία έχουν καταστραφεί, να γνωστοποιήσει στο ΣτΕ τη σχετική διάταξη και να προβεί σε ανασύστασή τους και διαβίβασή τους στο δικαστήριο.
Έτσι, με την σημερινή δημοσίευση της επίμαχης απόφασης, αρχίζει να τρέχει το τρίμηνο, μέσα στο οποίο η Ε.Υ.Π. πρέπει να διαβιβάσει τον σχετικό φάκελο.
