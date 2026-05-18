Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ - «Άκουσα έναν εκκωφαντικό θόρυβο, μετά είδα ασθενοφόρο και περιπολικά»
Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ηλία Ζερβού όπου ο 52χρονος εκτελούσε εργασίες, εντοπίστηκε απανθρακωμένος
Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 52χρονο υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/5) στα Πατήσια, στην οδό Ηλία Ζερβού.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 52χρονος που εκτελούσε εργασίες στο σημείο, εντοπίστηκε απανθρακωμένος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας.
«Άκουσα έναν θόρυβο γύρω στις δέκα παρά δέκα. Γύρω στις δέκα και μαζεύτηκε κόσμος. Ήρθε ασθενοφόρο, περιπολικά. Μετά ήρθε η πυροσβεστική και άλλο ένα όχημα της πυροσβεστικής, μάλλον γιατί ήταν διαρροή ρεύματος, οπότε χρειαστήκανε έξτρα βοήθεια» είπε αυτόπτης μάρτυρας.
Σύμφωνα με την ίδια, ο θόρυβος «ήταν εκκωφαντικός αλλά δεν φάνηκε σαν να ήταν έκρηξη. Φάνηκε σαν να σκάει ένα καλώδιο με ρεύμα. Κάπως έτσι ακούστηκε, αλλά στην αρχή το πέρασα για ήχο από κάποιο όχημα που μπορεί να πέταξε κάτι για τα έργα που κάνουν».
