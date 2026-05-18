Συνελήφθη 55χρονος στο «Ελ. Βενιζέλος» για λαθραία τσιγάρα από το Κάιρο
Περισσότερα από 2.400 πακέτα τσιγάρων εντοπίστηκαν στις αποσκευές του
Στη σύλληψη ενός 55χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου, καθώς στις αποσκευές του βρέθηκαν λαθραία καπνικά από την Αίγυπτο.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά λαθραίων καπνικών προϊόντων μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 55χρονο στο επίπεδο των αφίξεων, αμέσως μετά την άφιξή του με πτήση από το Κάιρο της Αιγύπτου. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στις αποσκευές του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2.479 πακέτα τσιγάρων.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
