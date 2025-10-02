Πλημμύρισαν δρόμοι και μπήκαν νερά σε σπίτια στο Αιτωλικό από τη δυνατή νεροποντή - Δείτε βίντεο
Πλημμύρισαν δρόμοι και μπήκαν νερά σε σπίτια στο Αιτωλικό από τη δυνατή νεροποντή - Δείτε βίντεο
Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ηλικιωμένες γυναίκες από το σπίτι τους, στην ανατολική πλευρά του Αιτωλικού
Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η ισχυρή βροχόπτωση στην Αιτωλοακαρνανία. Στο Αιτωλικό αρκετοί δρόμοι πλημμύρισαν ενώ τα νερά μπήκαν και σε σπίτια.
Νωρίτερα οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ηλικιωμένες γυναίκες από το σπίτι τους, στην ανατολική πλευρά του Αιτωλικού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Στο μεταξύ, άντληση υδάτων από υπόγειους χώρους στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε η Πυροσβεστική, μετά την έντονη βροχόπτωση.
Δείτε βίντεο από το Αιτωλικό:
Νωρίτερα οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ηλικιωμένες γυναίκες από το σπίτι τους, στην ανατολική πλευρά του Αιτωλικού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Στο μεταξύ, άντληση υδάτων από υπόγειους χώρους στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε η Πυροσβεστική, μετά την έντονη βροχόπτωση.
Δείτε βίντεο από το Αιτωλικό:
Ειδήσεις σήμερα:
Δύο νεκροί από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ - Κάντε πίσω έχει βόμβα, φώναζαν οι αστυνομικοί, δείτε βίντεο
Global Sumud Flotilla: Προς απέλαση όλοι οι ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα - Ο Ισραηλινοί λένε ότι αναχαίτισαν όλα τα σκάφη, δείτε βίντεο
Χάρτες με την εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες: Ύφεση το απόγευμα στην Αθήνα, πλημμύρισαν δρόμοι στην Αιτωλοακαρνανία
Δύο νεκροί από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ - Κάντε πίσω έχει βόμβα, φώναζαν οι αστυνομικοί, δείτε βίντεο
Global Sumud Flotilla: Προς απέλαση όλοι οι ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα - Ο Ισραηλινοί λένε ότι αναχαίτισαν όλα τα σκάφη, δείτε βίντεο
Χάρτες με την εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες: Ύφεση το απόγευμα στην Αθήνα, πλημμύρισαν δρόμοι στην Αιτωλοακαρνανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα