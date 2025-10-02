Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για το έργο Βιοποικιλότητα στους Αρχαιολογικούς Χώρους – ΒΙΑΣ ΙΙ



Δήλωση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ (Υποέργο 1) και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Υποέργο 2), με τη συνεργασία ειδικών επιστημόνων και την υποστήριξη των συμβαλλόμενων Υπουργείων και του ΟΦΥΠΕΚΑ.«Η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο ΒΙΑΣ ΙΙ αποτελεί ακόμα μια σημαντική δράση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μέσα από μια πρωτοποριακή διεπιστημονική προσέγγιση, συνδέουμε την προστασία της βιοποικιλότητας με την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, δείχνοντας πως τα μνημεία και το φυσικό τους περιβάλλον αποτελούν ένα ενιαίο και ζωντανό οικοσύστημα. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την επιστημονική του εμπειρία και το ανθρώπινο δυναμικό του, δεσμεύεται να συμβάλει ουσιαστικά στην παραγωγή νέας γνώσης, στη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και στη διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινωνία».