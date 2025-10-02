Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης - Βρήκαν σε τυχαίο έλεγχο ότι είχε καταδίκη για χρέη
Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης - Βρήκαν σε τυχαίο έλεγχο ότι είχε καταδίκη για χρέη

Η σύλληψη του 75χρονου τραγουδιστή έγινε κατά τη διάρκεια ελέγχου από την Τροχαία

Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης - Βρήκαν σε τυχαίο έλεγχο ότι είχε καταδίκη για χρέη
Στη σύλληψη του τραγουδιστή Βασίλη Παϊτέρη προχώρησαν αστυνομικοί όταν, κατά τη διάρκεια ελέγχου από την Τροχαία, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του υπήρχε καταδικαστική απόφαση για απλήρωτα χρέη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σύλληψη του 75χρονου τραγουδιστή έγινε ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για πρόβα με τη Σαμπρίνα στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο για προγραμματισμένες εμφανίσεις στις 18 και 25 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Espresso σε βάρος του Βασίλη Παϊτέρη εκκρεμούσε καταδίκη που συνδεόταν με ανεξόφλητο πρόστιμο πριν από χρόνια για πολεοδομικές παραβάσεις σχετικά με ανέγερση οικοδομής σε περιοχή εκτός σχεδίου στην Αγία Βαρβάρα.

