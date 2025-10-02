Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στην Κρήτη λόγω μεθυσμένης Βρετανίδας
Το αεροπλάνο εκτελούσε είχε απογειωθεί από τη Βρετανία με προορισμό την Αίγυπτο
Σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου υποχρεώθηκε αεροπλάνο που βρισκόταν στον εναέριο χώρο της Κρήτης το βράδυ της Τετάρτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες όλα συνέβησαν περίπου στις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης όταν ο πύργος ελέγχου του «Νίκος Καζαντζάκης» έλαβε σήμα για αναγκαστική προσγείωση από αεροπλάνο που εκτελούσε το δρομολόγιο Ηνωμένο Βασίλειο – Αίγυπτος.
Όπως διαπιστώθηκε μέσα στο αεροπλάνο βρισκόταν μία 38χρονη Βρετανίδα η οποία, ήταν εκτός εαυτού έχοντας καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.
Αφού ενημερώθηκε η αστυνομία του αεροδρομίου Ηρακλείου, όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της Βρετανίδας.
Στη συνέχεια το αεροπλάνο απογειώθηκε και συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του χωρίς άλλα προβλήματα
