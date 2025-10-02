Νοσοκομεία: Ανοίγουν 1.600 θέσεις νοσηλευτών μέσω ΑΣΕΠ

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Νέα μεγάλη προκήρυξη για νοσηλευτικό προσωπικό ετοιμάζει το ΑΣΕΠ
Νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 1.600 νοσηλευτών ετοιμάζει να εκδώσει, κατά πληροφορίες, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.
Στη νέα προκήρυξη θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή απόφοιτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, αλλά και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπενθυμίζεται ότι ο Μάριος Θεμιστοκλέους τον περασμένο Αύγουστο είχε κάνει λόγο για 250 άμεσες προσλήψεις ιατρών στην Αττική, Ο υφυπουργός Υγείας είχε ανακοινώσει ότι «τρέχει» προκήρυξη για 245 θέσεις γιατρών σε νοσοκομεία της Αττικής, με μεγάλο ενδιαφέρον υποψηφίων. Τόνισε ότι το ΕΣΥ διαθέτει σήμερα «τον μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού από την ίδρυσή του», με αύξηση 10% στους γιατρούς, 7% στο νοσηλευτικό και 8% στο λοιπό προσωπικό.
Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε τον περασμένο Ιούλιο, ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι νοσηλευτές θα ενταχθούν στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ).
