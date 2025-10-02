Νοσοκομεία: Ανοίγουν 1.600 θέσεις νοσηλευτών μέσω ΑΣΕΠ
ΕΛΛΑΔΑ
Προσλήψεις ΑΣΕΠ Νοσοκομεία Προκηρύξεις Νοσηλευτές

Νοσοκομεία: Ανοίγουν 1.600 θέσεις νοσηλευτών μέσω ΑΣΕΠ

Νέα μεγάλη προκήρυξη για νοσηλευτικό προσωπικό ετοιμάζει το ΑΣΕΠ

Νοσοκομεία: Ανοίγουν 1.600 θέσεις νοσηλευτών μέσω ΑΣΕΠ
Νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 1.600 νοσηλευτών ετοιμάζει να εκδώσει, κατά πληροφορίες, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

Στη νέα προκήρυξη θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή απόφοιτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, αλλά και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπενθυμίζεται ότι ο Μάριος Θεμιστοκλέους τον περασμένο Αύγουστο είχε κάνει λόγο για 250 άμεσες προσλήψεις ιατρών στην Αττική,  Ο υφυπουργός Υγείας είχε ανακοινώσει ότι «τρέχει» προκήρυξη για 245 θέσεις γιατρών σε νοσοκομεία της Αττικής, με μεγάλο ενδιαφέρον υποψηφίων. Τόνισε ότι το ΕΣΥ διαθέτει σήμερα «τον μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού από την ίδρυσή του», με αύξηση 10% στους γιατρούς, 7% στο νοσηλευτικό και 8% στο λοιπό προσωπικό.

 Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε τον περασμένο Ιούλιο, ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι νοσηλευτές θα ενταχθούν στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ). 

Ειδήσεις σήμερα:

Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα

Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε

Τρία ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της Άρτας

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης