Απείλησε ότι θα σκοτώσει την αδερφή του με μαχαίρι και καταδικάστηκε σε δικαστήριο του Βόλου
Ο 26χρονος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή
Αντιμέτωποι στα δικαστήρια βρέθηκαν σήμερα ένας 26χρονος και η 24χρονη αδελφή του από τον Βόλο, καθώς ο νεαρός απείλησε την δεύτερη πώς θα αρπάξει μαχαίρι και θα την σκοτώσει, κατά την διάρκεια καβγά.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, γύρω στις 11:10, στον Βόλο, όταν κατά τη διάρκεια έντονης λογομαχίας τα δύο αδέλφια διαπληκτίστηκαν έντονα και η μητέρα τους κάλεσε την αστυνομία, σύμφωνα με το gegonota.news.
Στη δίκη που ακολούθησε, η 24χρονη κηρύχθηκε αθώα. Ο 26χρονος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή, υπό τον όρο να αποχωρήσει από το σπίτι όπου κατοικούν και οι τρεις μαζί.
