Χίος: Προσποιήθηκαν τον γιατρό και απέσπασαν 9.000 ευρώ από ηλικιωμένο - Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί
Χίος: Προσποιήθηκαν τον γιατρό και απέσπασαν 9.000 ευρώ από ηλικιωμένο - Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της απάτης και της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση

Στην εξιχνίαση μιας υπόθεσης απάτης σε βάρος ηλικιωμένου στη Χίο προχώρησε τη Τρίτη (30/9) η Αστυνομία, συλλαμβάνοντας δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 20 ετών, οι οποίοι φέρονται να ανήκουν σε οργανωμένο κύκλωμα που εξαπατά πολίτες με τηλεφωνικές κλήσεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλληφθέντες παρουσιάστηκαν ως γιατροί και, με το πρόσχημα επείγουσας χειρουργικής επέμβασης συγγενικού προσώπου του θύματος (συγκεκριμένα της κόρης του), κατάφεραν να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 9.150 ευρώ. Οι δράστες μετέβησαν άμεσα στο σπίτι του ηλικιωμένου για να παραλάβουν τα χρήματα.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο 20χρονοι αποτελούν μέλη ευρύτερης εγκληματικής οργάνωσης, που περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο ακόμη συνεργούς. Το κύκλωμα είχε δομημένη λειτουργία, διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση, με αποκλειστικό σκοπό την εξαπάτηση πολιτών και την απόσπαση μεγάλων χρηματικών ποσών.

Βασιζόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με ανυποψίαστα άτομα, στα οποία τα μέλη προσποιούνταν γιατρούς, επικαλούμενα έκτακτα ιατρικά περιστατικά συγγενών τους, απαιτώντας την άμεση καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών.

Οι δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το απόγευμα της Τρίτης (30/09) στο αεροδρόμιο της Χίου, την ώρα που επιχειρούσαν να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό την Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, βρέθηκε στην κατοχή τους το χρηματικό ποσό των 9.120 ευρώ, το οποίο, όπως εξακριβώθηκε, προερχόταν από την απάτη που διαπράχθηκε λίγες ώρες νωρίτερα σε βάρος του ηλικιωμένου στη Χίο. Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την απάτη.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να προσδιοριστούν οι διασυνδέσεις και όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότητας του εγκληματικού αυτού δικτύου.

