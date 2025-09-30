Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Πυρά και… γαλλικά στο δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου: «Θα κυκλοφορείς στον δρόμο με φουστίτσα», είπε πρώην δήμαρχος, δείτε βίντεο
Με τον πρόεδρο των Εργαζομένων του Δήμου τα έβαλε ο πρώην δήμαρχος
Εκατέρωθεν εγκλήσεις και… γαλλικά ακούστηκαν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μεσολογγίου, με τον πρώην δήμαρχο Νίκο Καραπάνο να λέει στον πρόεδρο των εργαζομένων ότι «θα κυκλοφορεί στον δρόμο με φουστίτσα».
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο πρώην δήμαρχος άφησε να εννοηθεί ότι η διευθύντρια του δήμου άλλαξε στάση, ενδεχομένως για να ευνοηθεί στις κρίσεις των υπαλλήλων. Η τοποθέτηση προκάλεσε την παρέμβαση του προέδρου των εργαζομένων του δήμου Βασίλη Μπαρμπετάκη, που έκανε λόγο για «λάσπη στον ανεμιστήρα». «Θα έπρεπε να ντρέπονται, είναι για τον εισαγγελέα», είπε.
«Ο κ. Μπαρμπετάκης δεν καταλαβαίνει ότι δεν εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του» απάντησε ο κ. Καραπάνoς, αφήνοντας αιχμές για προνομιακή μεταχείριση και για έλλειψη αμεροληψίας.
Η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, με την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου να προσπαθεί εις μάτην να επαναφέρει την τάξη. Ωστόσο, ο πρώην δήμαρχος ουδόλως συμμερίστηκε την προσπάθειά της, συνεχίζοντας με ελαφρώς πιο ακραίες εκφράσεις την κόντρα του με τον πρόεδρο των εργαζομένων. «Πέθανες, πέθανες, θα περπατάς στον δρόμο με φουστίτσα», είπε.
Πηγή βίντεο: aixmi-news.gr
