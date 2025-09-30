Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Συνελήφθησαν τρεις Βούλγαροι στην Πέλλα την ώρα που θα έπαιρναν 50.000 ευρώ από 85χρονο για δήθεν χειρουργείο της εγγονής του
Συνελήφθησαν τρεις Βούλγαροι στην Πέλλα την ώρα που θα έπαιρναν 50.000 ευρώ από 85χρονο για δήθεν χειρουργείο της εγγονής του
Τηλεφώνησαν την ίδια ημέρα σε ακόμα 5 άτομα σε περιοχές της Πέλλας και χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία
Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται τρεις άνδρες από τη Βουλγαρία οι οποίοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν έξι πολίτες σε περιοχές της Πέλλας ζητώντας ποσά που αγγίζουν συνολικά το ποσό των 163.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνεργός τους τηλεφώνησε σε έναν 85χρονο προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι η εγγονή του έχει τραυματιστεί και πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ζητώντας το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ.
Οι τρείς Βούλγαροι ηλικίας 31, 36 και 38 ετών εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αλμωπίας να επιβαίνουν σε όχημα και ανέμεναν προκειμένου να παραλάβουν τα χρήματα, οι οποίοι και συνελήφθησαν.
Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, οι συνεργοί των συλληφθέντων τηλεφώνησαν την ίδια ημέρα σε ακόμα 5 άτομα σε περιοχές της Πέλλας και χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, επιχείρησαν να αποσπάσουν συνολικά το χρηματικό ποσό των 113.000 ευρώ.
Κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι συλληφθέντες, καθώς και 3 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή τους.
Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.
Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
