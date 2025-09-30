Συνελήφθησαν τρεις Βούλγαροι στην Πέλλα την ώρα που θα έπαιρναν 50.000 ευρώ από 85χρονο για δήθεν χειρουργείο της εγγονής του
ΕΛΛΑΔΑ
Απάτη Πέλλα Ελληνική Αστυνομία

Συνελήφθησαν τρεις Βούλγαροι στην Πέλλα την ώρα που θα έπαιρναν 50.000 ευρώ από 85χρονο για δήθεν χειρουργείο της εγγονής του

Τηλεφώνησαν την ίδια ημέρα σε ακόμα 5 άτομα σε περιοχές της Πέλλας και χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία

Συνελήφθησαν τρεις Βούλγαροι στην Πέλλα την ώρα που θα έπαιρναν 50.000 ευρώ από 85χρονο για δήθεν χειρουργείο της εγγονής του
8 ΣΧΟΛΙΑ
Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται τρεις άνδρες από τη Βουλγαρία οι οποίοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν έξι πολίτες σε περιοχές της Πέλλας ζητώντας ποσά που αγγίζουν συνολικά το ποσό των 163.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνεργός τους τηλεφώνησε σε έναν 85χρονο προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι η εγγονή του έχει τραυματιστεί και πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ζητώντας το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ.

Οι τρείς Βούλγαροι ηλικίας 31, 36 και 38 ετών εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αλμωπίας να επιβαίνουν σε όχημα και ανέμεναν προκειμένου να παραλάβουν τα χρήματα, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, οι συνεργοί των συλληφθέντων τηλεφώνησαν την ίδια ημέρα σε ακόμα 5 άτομα σε περιοχές της Πέλλας και χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, επιχείρησαν να αποσπάσουν συνολικά το χρηματικό ποσό των 113.000 ευρώ.

Κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι συλληφθέντες, καθώς και 3 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

Ειδήσεις σήμερα:

Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη

1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του

Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης