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Πρόστιμα 1.289 ευρώ για φωτιές από αναμμένα τσιγάρα σε Σέρρες και Θεσπρωτία
Πρόστιμα 1.289 ευρώ για φωτιές από αναμμένα τσιγάρα σε Σέρρες και Θεσπρωτία
Aπό 1 Ιανουαρίου έως και 24 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί από την Πυροσβεστική 606 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 854.688,61 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 217 συλλήψεις
Πρόστιμα άνω των 1.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε δύο άτομα που προκάλεσαν φωτιές με αναμμένα τσιγάρα σε Σέρρες και Θεσπρωτία.
Συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση, ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της Πυροσβεστικής, εντόπισαν την Πέμπτη (23/7) στη Δ.Κ. Μαυροθάλασσας του Δήμου Βισαλτίας Σερρών, ότι ο υπαίτιος απέρριψε αναμμένο τσιγάρο εντός οικοπεδικού χώρου, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, η οποία επεκτάθηκε σε συνολική έκταση περίπου 160τ.μ.. Για την παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.289 ευρώ.
Στη δεύτερη περίπτωση, την Παρασκευή (24/7), στη Δ.Κ. Φιλιατών Θεσπρωτίας, διαπιστώθηκε ότι ο υπαίτιος προκάλεσε πυρκαγιά από απόρριψη αναμμένου τσιγάρου και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.289 ευρώ.
Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 24 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 606 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 854.688,61 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 217 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 191 (88,02%) είναι από αμέλεια και οι 26 (11,98%) από πρόθεση.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.
Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η απόρριψη αναμμένων υπολειμμάτων καπνίσματος στο ύπαιθρο αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης πυρκαγιών και μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον, τις περιουσίες και την ανθρώπινη ζωή. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη.
Συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση, ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της Πυροσβεστικής, εντόπισαν την Πέμπτη (23/7) στη Δ.Κ. Μαυροθάλασσας του Δήμου Βισαλτίας Σερρών, ότι ο υπαίτιος απέρριψε αναμμένο τσιγάρο εντός οικοπεδικού χώρου, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, η οποία επεκτάθηκε σε συνολική έκταση περίπου 160τ.μ.. Για την παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.289 ευρώ.
Στη δεύτερη περίπτωση, την Παρασκευή (24/7), στη Δ.Κ. Φιλιατών Θεσπρωτίας, διαπιστώθηκε ότι ο υπαίτιος προκάλεσε πυρκαγιά από απόρριψη αναμμένου τσιγάρου και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.289 ευρώ.
Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 24 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 606 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 854.688,61 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 217 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 191 (88,02%) είναι από αμέλεια και οι 26 (11,98%) από πρόθεση.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.
Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η απόρριψη αναμμένων υπολειμμάτων καπνίσματος στο ύπαιθρο αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης πυρκαγιών και μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον, τις περιουσίες και την ανθρώπινη ζωή. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη.
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