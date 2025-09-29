Συνελήφθη 50χρονος μετά την καταγγελία συζύγου για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 4χρονης κόρης τους στην Αμφιλοχία

Η γυναίκα αφού κατήγγειλε τον άνδρα για γενετήσιες πράξεις εις βάρος του παιδιού ανέφερε ακόμα ότι προ πενταετίας την είχε χαστουκίσει