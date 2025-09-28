Πατέρας και γιος παραδόθηκαν στην ΕΛΑΣ για την αιματηρή επίθεση σε δύο αδέρφια στη Μεσαρά
Πατέρας και γιος παραδόθηκαν στην ΕΛΑΣ για την αιματηρή επίθεση σε δύο αδέρφια στη Μεσαρά
Ο 55χρονος πατέρας και ο 21χρονος παρουσιάστηκαν στις Αρχές μετά το τέλος του Αυτοφώρου και υποστήριξαν πως τα αδέρφια επιτέθηκαν πρώτα
Στο αστυνομικό τμήμα εμφανίστηκαν οι δύο άνδρες που αναζητούνταν για επίθεση σε δύο αδέρφια στα Καπαριανά της Μεσαράς, στην Κρήτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, ο 55χρονος πατέρας και ο 21χρονος γιος λίγες ώρες μετά το τέλος του αυτοφώρου παρουσιάστηκαν στις Αρχές και ανέφεραν όλα όσα συνέβησαν το απόγευμα της Πέμπτης. Και οι δύο υποστήριξαν πως τα δύο αδέρφια ήταν εκείνα που τους πλησίασαν και άρχισαν να τους επιτίθενται.
Υπενθυμίζεται πως όλα συνέβησαν όταν τα δύο αδέρφια (32 και 29 ετών) βρέθηκαν αιμόφυρτοι σε χωράφι στην Μεσαρά. Όπως οι ίδιοι κατήγγειλαν ο πατέρας και ο γιος τους επιτέθηκαν με κατσούνα και αιχμηρό αντικείμενο.
Τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για τις πρώτες βοήθειες. Εκεί οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθούν στο ΠΑΓΝΗ όπου και εξακολουθούν να νοσηλεύονται καθώς τραυματίστηκαν σοβαρά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, ο 55χρονος πατέρας και ο 21χρονος γιος λίγες ώρες μετά το τέλος του αυτοφώρου παρουσιάστηκαν στις Αρχές και ανέφεραν όλα όσα συνέβησαν το απόγευμα της Πέμπτης. Και οι δύο υποστήριξαν πως τα δύο αδέρφια ήταν εκείνα που τους πλησίασαν και άρχισαν να τους επιτίθενται.
Υπενθυμίζεται πως όλα συνέβησαν όταν τα δύο αδέρφια (32 και 29 ετών) βρέθηκαν αιμόφυρτοι σε χωράφι στην Μεσαρά. Όπως οι ίδιοι κατήγγειλαν ο πατέρας και ο γιος τους επιτέθηκαν με κατσούνα και αιχμηρό αντικείμενο.
Τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για τις πρώτες βοήθειες. Εκεί οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθούν στο ΠΑΓΝΗ όπου και εξακολουθούν να νοσηλεύονται καθώς τραυματίστηκαν σοβαρά.
Ειδήσεις σήμερα:
Τέλος τα social media για παιδιά ηλικίας μέχρι 15 χρόνων από Οκτώβριο, θα κλειδώνουν αυτόματα μόλις προσπαθούν να μπουν
Ναταλία Λιονάκη: Οι μοναχές απαντούν στη μητέρα της - «Αμαρτία οι κατά σάρκα γεννήτορες να ευτελίζουν τα ιερά μυστήρια της Ορθοδοξίας»
Πάρις Ρούπος: Δυστυχώς δεν είμαι Αλβανός, αλλά αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας
Τέλος τα social media για παιδιά ηλικίας μέχρι 15 χρόνων από Οκτώβριο, θα κλειδώνουν αυτόματα μόλις προσπαθούν να μπουν
Ναταλία Λιονάκη: Οι μοναχές απαντούν στη μητέρα της - «Αμαρτία οι κατά σάρκα γεννήτορες να ευτελίζουν τα ιερά μυστήρια της Ορθοδοξίας»
Πάρις Ρούπος: Δυστυχώς δεν είμαι Αλβανός, αλλά αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα