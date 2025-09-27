Οργισμένοι οι συγγενείς των αδελφών που τραυματίστηκαν στην αιματηρή επίθεση στη Μεσαρά

Ο 29χρονος πήρε χθες εξιτήριο, ενώ ο 32χρονος αδελφός του παραμένει στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο Ηρακλείου - Αναζητούνται πατέρας και γιος που μαχαίρωσαν τα αδέλφια