Οργισμένοι οι συγγενείς των αδελφών που τραυματίστηκαν στην αιματηρή επίθεση στη Μεσαρά
Ο 29χρονος πήρε χθες εξιτήριο, ενώ ο 32χρονος αδελφός του παραμένει στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο Ηρακλείου - Αναζητούνται πατέρας και γιος που μαχαίρωσαν τα αδέλφια
Oργισμένοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων της αιματηρής συμπλοκής σε χωριό της Μεσαράς, από την οποία τραυματίστηκαν σοβαρά δύο αδέλφια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, ο 29χρονος αδελφός που τραυματίστηκε κατά τη συμπλοκή πήρε χθες εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ ο 32χρονος αδελφός του παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αν και έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο, φέρει τραύματα στα χέρια, με το ένα μάλιστα να είναι πολύ σοβαρό.
Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν τους δύο δράστες, έναν 55χρονο πατέρα και τον 21χρονο γιο του, που φέρονται να ήταν οι δράστες της επίθεσης.
«Αυτά τα πράγματα είναι η ντροπή της Κρήτης. Βγάζουν στα καλά καθούμενα μαχαίρια και μαγκούρες. Πατέρας και γιος. Αν δεν κυνηγηθεί αυτό το πράγμα, θα ψάχνουμε αύριο, μεθαύριο άλλα πράγματα στην Κρήτη», λένε συγγενείς των θυμάτων στο Creta24.
«Είναι λυπηρό μπαμπάς και γιος να βγάζουν μαχαίρια και μαγκούρες. Αν είχαν καλή διάθεση έπρεπε να παραδοθούν», τονίζουν.
Σημειώνεται πως ο 55χρονος πατέρας και ο 21χρονος γιος του, επιτέθηκαν στα δύο αδέρφια για κτηματικές διαφορές το απόγευμα της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με πληροφορίες, τους επιτέθηκαν χρησιμοποιώντας κατσούνα, αλλά και αιχμηρό αντικείμενο και να τους τραυματίσουν.
