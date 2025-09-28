Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Τραγωδία στο Γαλαξίδι - Δύο νεκροί μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων
Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην Εθνική Οδό Ιτέας–Ναυπάκτου
Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Οδό Ιτέας–Ναυπάκτου κοντά στο Γαλαξίδι.
Αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς Ιτέα εξετράπη λόγω ολισθηρού δρόμου, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο όχημα.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία στο ένα όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι, ενώ στο δεύτερο όχημα βρισκόταν μόνο η οδηγός. Λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος το ένα όχημα και συγκεκριμένα αυτό με επιβάτες το ζευγάρι, το οποίο είχε κατεύθυνση από Ναύπακτο προς Ιτέα εξετράπη της πορείας του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με το αντίθετα διερχόμενο όχημα που είχε κατεύθυνση τη Ναύπακτο.
Οδηγοί ενημέρωσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την τροχαία ενω στο σημείο έσπευσαν και πυροσβεστικές δυνάμεις από την Ιτέα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους επιβαίνοντες από το δύο οχήματα οι οποίοι και οι τρεις παραδόθηκαν σε πληρώματα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ωστόσο τα τραύματα για τους δύο από αυτούς ήταν πολύ βαριά και κατέληξαν.
Έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διεξάγει η τροχαία.
