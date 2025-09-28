Θεσσαλονίκη: Παράσυρση 45χρονης στην οδό Μίκη Θεοδωράκη – Μάχη για τη ζωή της στο Παπανικολάου
Θεσσαλονίκη: Παράσυρση 45χρονης στην οδό Μίκη Θεοδωράκη – Μάχη για τη ζωή της στο Παπανικολάου

Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα – Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καταθέτει στις αρχές ο οδηγός

Θεσσαλονίκη: Παράσυρση 45χρονης στην οδό Μίκη Θεοδωράκη – Μάχη για τη ζωή της στο Παπανικολάου
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, όταν μια 45χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στην οδό Μίκη Θεοδωράκη, στο ρεύμα εισόδου προς το κέντρο της πόλης (πρώην Λαγκαδά 181).

Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει πολλαπλά τραύματα και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Αστυνομικές πηγές διευκρίνισαν ότι δεν πρόκειται για εγκατάλειψη, καθώς ο οδηγός του οχήματος σταμάτησε αμέσως και αυτή την ώρα καταθέτει στις αρμόδιες Αρχές για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

