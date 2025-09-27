Πέντε συλλήψεις στο Αγκίστρι για παράνομη απόρριψη αποβλήτων

Δύο από τους συλληφθέντες εντοπίστηκαν να αδειάζουν φορτηγά με υγρά απόβλητα σε πλαγιά δασικής περιοχής, ενώ ένας ακόμη κατελήφθη να απορρίπτει μπάζα από εκσκαφές και κατεδαφίσεις σε απότομη πλαγιά