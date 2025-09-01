Κυρανάκης: Στο τιμόνι 155 νέοι οδηγοί του ΟΑΣΘ - Οι Θεσσαλονικείς θα δουν διαφορά στη συχνότητα δρομολογίων στα λεωφορεία

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Ο στόλος του ΟΑΣΘ περιλαμβάνει ήδη 156 καινούργια λεωφορεία
Με την επιστροφή στα χειμερινά δρομολόγια, οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης ενισχύονται με ουσιαστικό τρόπο: 155 νέοι οδηγοί αναλαμβάνουν από σήμερα καθήκοντα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των οδηγών του ΟΑΣΘ στους 974. Αυτό συνεπάγεται αυξημένη συχνότητα των δρομολογίων, ενώ ταυτόχρονα στους δρόμους της πόλης κυκλοφορούν περισσότερα καινούργια και καλοσυντηρημένα λεωφορεία.
Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη Θεσσαλονίκη. 155 νέοι οδηγοί μπαίνουν στην οικογένεια του ΟΑΣΘ και συνολικά 974 βρίσκονται πλέον στο τιμόνι. Αυτό σημαίνει περισσότερα λεωφορεία, πιο συχνά δρομολόγια και καλύτερη εξυπηρέτηση για τον επιβάτη. Η δέσμευσή μας είναι απλή: οι συγκοινωνίες της πόλης να δουλεύουν σωστά και να σέβονται τον χρόνο του κόσμου.
Ο στόλος του ΟΑΣΘ περιλαμβάνει ήδη 156 καινούργια λεωφορεία - 110 ηλεκτροκίνητα ιδιόκτητα που κυκλοφορούν από τον Μάιο του 2024 και 46 ντιζελοκίνητα με leasing που δρομολογήθηκαν το τελευταίο διάστημα. Το επόμενο βήμα είναι τον Ιούνιο του 2026, με την προσθήκη 50 μεγάλων, αρθρωτών ηλεκτροκίνητων λεωφορείων μέσω διεθνούς διαγωνισμού, χρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Στρατηγικός στόχος παραμένει μέχρι το τέλος του 2027 ολόκληρος ο στόλος του ΟΑΣΘ να αποτελείται αποκλειστικά από νέα λεωφορεία, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και φιλικό προς τον πολίτη δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών».
