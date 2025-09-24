Τέμπη: Αίτημα για εκταφή κατέθεσε στο Εφετείο Λάρισας ο Παύλος Ασλανίδης - Ζητά έλεγχο DNA και εξετάσεις
Με το ίδιο αίτημα ζητείται να διενεργηθούν «βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν», για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του αδικοχαμένου Δημήτρη
Την εκταφή της σορού του γιου του, ο οποίος είναι από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, ώστε να διενεργεί έλεγχος DNA καθώς και βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, ζήτησε σήμερα ο Παύλος Ασλανίδης με αίτημά του ενώπιον της διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας, Μαρίας Λιάνου. Το αίτημα κατέθεσε ο συνήγορος του κ. Ασλανίδη, Ιωάννης Μαντζουράνης.
Συγκεκριμένα, πρόκειται, όπως διευκρινίζεται, για αίτημα για «εκταφή των τεμαχίων του σώματος του γιου του (Παύλου Ασλανίδη) για να γίνει έλεγχος DNA στα πέντε (5) “ορφανά” τεμάχια εκ των οκτώ (8), που ερρίφθησαν στο φέρετρο, δεδομένου ότι έλεγχος DNA έχει γίνει μόνο στα τρία (3) εξ αυτών». Ακόμη με το ίδιο αίτημα ζητείται να διενεργηθούν «βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν», για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του αδικοχαμένου Δημήτρη Ασλανίδη.
Αναλυτικά σε δελτίο Τύπου που εξέδωσαν ο κ. Ασλανίδης και ο συνήγορός του αναφέρουν:
«Σήμερα, την 24-9-2025, κατετέθη Αίτηση του Παύλου Ασλανίδη, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Ιωάννη Μαντζουράνη, ενώπιον της διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας Προέδρου Εφετών, κ. Μαρίας Λιάνου, στην οποία έχει διαβιβαστεί η με αριθμό ΒΜ Φ2023/49 δικογραφία των Τεμπών μετά της με αριθμό 1/2025 Εισαγγελικής Πρότασης του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, κ. Λάμπρου Τσόγκα, με αίτημα την εκταφή των τεμαχίων του σώματος του γιού του για να γίνει έλεγχος DNA στα πέντε (5) «ορφανά» τεμάχια εκ των οκτώ (8), που ερρίφθησαν στο φέρετρο, δεδομένου ότι έλεγχος DNA έχει γίνει μόνο στα τρία (3) εξ αυτών. Επίσης, στην ίδια αίτηση ζητείται να διενεργηθούν οι αναγκαίες βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του.
Άλλωστε, και στο από 22-9-2025 Δελτίο Τύπου του Αρείου Πάγου, που υπογράφεται από τον Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, κ. Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, ρητώς αναφέρεται ότι: «… αναφορικά με τις αιτήσεις για εκταφή των θυμάτων, που υποβάλλονται μετά τη σύνταξη της εισαγγελικής πρότασης για την παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη, μόνος αρμόδιος για να αποφανθεί, είναι ο Πρόεδρος Εφετών, σύμφωνα με το άρθρο 309 ΚΠΔ, που ορίζει ότι … ο Πρόεδρος Εφετών είναι ο μόνος αρμόδιος για να αποφανθεί είτε για την παραπομπή τους σε δίκη εκδίδοντας σύμφωνη γνώμη προς τούτο, είτε να παραγγείλει την εισαγωγή της υπόθεσης στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο αν κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, είτε να παραγγείλει την επιστροφή της δικογραφίας στο δικονομικό στάδιο της κύριας ανάκρισης προς συμπλήρωσή της μέσω της εκτέλεσης ανακριτικών πράξεων. …».
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Δευτέρα και η εισαγγελία του Αρείου Πάγου απαντώντας στο εξώδικο που απέστειλαν οι Πάνος Ρούτσι και Μαρία Καρυστιανού, είχε επισημάνει πως μέχρι τότε δεν υπάρχει «σαφές αίτημα εκταφής για την ταυτοποίηση σορών θυμάτων».
Ειδικότερα στην ανακοίνωση που εξέδωσε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου διευκρίνιζε πως εφόσον υπάρξει αίτημα, θα εξεταστεί ή θα απαντηθεί άμεσα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση που είχε εκδώσει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ανάφερε:
Στις 16/9/2025 επιδόθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου «εξώδικη δήλωση- καταγγελία και πρόσκληση για ικανοποίηση αιτήματος» διαδίκων (γονέων θυμάτων που παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας) στην «υπόθεση των Τεμπών», με την οποία αυτή ζητούν τη διενέργεια περαιτέρω ανακριτικών πράξεων και ειδικότερα εκταφής «προς ανάδειξη της αλήθειας προς εντοπισμό της χημικής σύνθεσης του αγνώστου καυσίμου. Η εν λόγω εκταφή να λάβει χώρα με διορισμό Πραγματογνωμόνων ελληνικών αλλά και αλλοδαπών εργαστηρίων και με τη συμμετοχή Τεχνικών Συμβούλων».
Η εν λόγω αίτηση διαβιβάστηκε, προκειμένου να κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο, στο δικονομικό στάδιο που εκκρεμεί η υπόθεση, δικαστικά όργανα, (Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Λάρισας και το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί στο ακροατήριο). Μέχρι σήμερα, κατά τη διάρκεια της κυρίας ανάκρισης έχουν υποβληθεί και εξεταστεί αντίστοιχα αιτήματα διαδίκων, από τον αρμόδιο ανακριτή και το Συμβούλιο Εφετών.
Σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση. Εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα.
