Εκρήξεις σε κολώνα ηλεκτρισμού στην Πάρνηθα - Δείτε βίντεο

Σπινθήρες που εκτοξεύονταν από μίαηλεκτρισμού παρατήρησε ένας περιπατητής στηνΌπως φαίνεται από βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η εκπομπή «LIVE NOW» της ΕΡΤ, από τηνέβγαιναν, πιθανώς απόπου έχει τυλιχτεί πάνω της.Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην εκπομπή, το βίντεο τραβήχτηκε λίγες μόλις ημέρες πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά στην περιοχή.Το βίντεο συνοδεύεται από χαρακτηριστικούς ήχους, γεγονός που επιβεβαιώνει την ηλεκτρική αστοχία.Ο καταγγέλλων, ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, υποστήριξε πως ενημέρωσε την Πυροσβεστική για το συμβάν.