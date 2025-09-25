Εκρήξεις σε κολώνα ηλεκτρισμού στην Πάρνηθα - Δείτε βίντεο
Κολόνα Πάρνηθα

Η κολώνα έβγαζε επανειλημμένα σπινθήρες λίγες μόλις μέρες προτού εκδηλωθεί πυρκαγιά στην περιοχή

Σπινθήρες που εκτοξεύονταν από μία κολώνα ηλεκτρισμού παρατήρησε ένας περιπατητής στην Πάρνηθα.

Όπως φαίνεται από βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η εκπομπή  «LIVE NOW» της ΕΡΤ, από την κολώνα έβγαιναν σπίθες, πιθανώς από βραχυκύκλωμα καλωδίου που έχει τυλιχτεί πάνω της.



Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην εκπομπή, το βίντεο τραβήχτηκε λίγες μόλις ημέρες πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά στην περιοχή.

Το βίντεο συνοδεύεται από χαρακτηριστικούς ήχους μικροεκρήξεων, γεγονός που επιβεβαιώνει την ηλεκτρική αστοχία.

Ο καταγγέλλων, ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, υποστήριξε πως ενημέρωσε την Πυροσβεστική για το συμβάν.


