Νεκρός χειριστής κλαρκ που εργαζόταν σε εργοστάσιο της Αταλάντης
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή ερευνών
Τραγωδία σημειώθηκε στην Αταλάντη, καθώς ένας άνδρας 53 ετών σκοτώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ενώ βρισκόταν στην εργασία του σε εργοστάσιο της περιοχής.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του lamianow.gr, το δυσάρεστο συμβάν σημειώθηκε σήμερα, νωρίτερα το πρωί, όταν ο άτυχος άνδρας που δούλευε ως χειριστής κλαρκ έχασε την ζωή του υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή ερευνών, προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση.
«Ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς, και από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα να εξετάσουν άμεσα τα αίτια του δυστυχήματος και να αποδοθούν εδώ και τώρα ευθύνες όπου και σε όποιους αναλογούν. Απαιτούνται άμεσα κατάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να γίνουν αυστηρότεροι οι έλεγχοι και οι ποινές για την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας από όλους, ώστε να κλείσει επιτέλους η μαύρη λίστα με τα εργατικά δυστυχήματα. Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας» αναφέρει σε ανακοίνωση του το Εργατουπαλληλικό Κέντρο.
