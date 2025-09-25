Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Ανακοινώνονται σήμερα τα ονόματα
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Ανακοινώνονται σήμερα τα ονόματα
B’ φάση αναπληρωτών 2025: Τα αποτελέσματα για 11.000 προσλήψεις – Πότε πάνε στα σχολεία
Σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, το υπουργείο Παιδείας αναμένεται, κατά πληροφορίες, να ανακοινώσει τη β’ φάση προσλήψεων 11.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Στόχος του υπουργείου είναι το σύστημα να αρχίσει να «τρέχει» νωρίς το μεσημέρι, ώστε τα πρώτα αποτελέσματα να γίνουν γνωστά αργά το μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα. Οι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν θα λάβουν γραπτό μήνυμα (sms)στο κινητό τους τηλέφωνο με την περιοχή τοποθέτησης. Αύριο Παρασκευή οι αναπληρωτές θα κληθούν να προχωρήσουν στη δήλωση / επιλογή σχολείων.
Ακολούθως, τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου θα γίνει η τοποθέτηση τους στις σχολικές μονάδες. Στόχος είναι μέχρι την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου οι εκπαιδευτικοί να έχουν μεταβεί στον τόπο πρόσληψης τους, ώστε να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο (ή στα σχολεία) που τοποθετήθηκαν.
Όπως είχε τονίσει η Σοφία Ζαχαράκη, για την υλοποίηση της β' φάσης προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, είχε τονίσει, δεδομένων των συνθηκών, αντί για Οκτώβρη η διαδικασία της β' φάσης επισπεύδεται ώστε μεταξύ 25 και 26 Σεπτεμβρίου το αργότερο να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.
