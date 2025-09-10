Σχολική χρονιά 2025-2026 - Σοφία Ζαχαράκη: «Μέσα σε 15 ημέρες η επόμενη φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών», τι είπε για τις σχολικές υποδομές