Τραγωδία στη Χάλκη Λάρισας - Άνδρας σκοτώθηκε όταν έπεσε πάνω του αλυσοπρίονο

Ένας άνδρας περίπου 50 ετών έχασε τη ζωή του την Τετάρτη όταν έπεσε πάνω του το αλυσοπρίονο με το οποίο εκτελούσε εργασίες και τον τραυμάτισε θανάσιμα.Το περιστατικό συνέβη στη Χάλκη της Λάρισας λίγο πριν από 6 μ.μ., όταν ο άνδρας, αλβανικής καταγωγής, ήταν πάνω σε δέντρο και έκανε εργασίες.Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε το έλεγχο του αλυσοπρίονου που κρατούσε με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος ακρωτηριάζοντας το πόδι του.Το κόψιμο ήταν στη μηριαία αρτηρία και του προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία. Η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά βαριά για να μπορέσει να παραμείνει στη ζωή, αναφέρει το larissanet.gr.Στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ και τον παρέλαβαν, αλλά υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα.