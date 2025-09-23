Πρόεδρος Αρείου Πάγου για Τέμπη: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη - Oι συγγενείς δεν έχουν χάσει κανένα δικαίωμα

Η Αναστασία Παπαδοπούλου ζήτησε από τους συγγενείς των θυμάτων «να μην παρασύρονται από πρόθυμους που τους συμπαραστέκονται αλλά έχουν άλλους σκοπούς» - Κανείς δεν μπορεί να κρίνει το αίτημα για εκταφή πλην της προέδρου Εφετών Λαρίσης», είπε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας