Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Ρούτσι - Το εξώδικο συγγενών και η απάντηση της προέδρου του Αρείου Πάγου για την εκταφή

«Η χώρα είχε και άλλα δυστυχήματα, ποτέ δεν έγιναν τέτοιες εκδηλώσεις»

«Πού ζούμε, ζούμε σε Δημοκρατία;»

Δικηγόρος οικογενειών θυμάτων Τεμπών: Δεν μπορεί να έχει γίνει λάθος, κάθε σορός έχει ταυτοποιηθεί μέσω DNA

Παιδιά δύο σχολείων της Αθήνας επισκέφθηκαν τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Το ξεχωριστό δώρο των μαθητών και των μαθητριών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αθηνών αλλά και του 2ου Προτύπου Λυκείου στον Πάνο Ρούτσι

Δεν παρέλειψε η κυρία Παπαδοπούλου να τονίσει: «Να απευθυνθώ σε όσους εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση, η χώρα είχε και άλλα δυστυχήματα, ποτέ δεν έγιναν τέτοιες εκδηλώσεις που εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών. Κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη».«Είναι δικαίωμα του ανακριτή να κλείσει την ανάκριση», τόνισε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου και προσέθεσε: «Και όταν την έκλεισαν, υπήρχαν άνθρωποι που του φώναζαν απέξω ότι δεν μπορείς να κλείσεις την ανάκριση. Πού ζούμε, ζούμε σε Δημοκρατία; Οι συγγενείς δεν έχουν χάσει κανένα δικαίωμα και να μην παρασύρονται από πρόθυμους που τους συμπαραστέκονται αλλά έχουν άλλους σκοπούς».Από την πλευρά του ο κ. Τζαβέλλας ανέφερε, ότι «νομικοί προσπαθούν να με υποχρεώσουν ως έχων την εποπτεία της ανακρίσεως να δώσω εντολή στον εισαγγελέα Εφετών Λαρίσης και στον πρόεδρο Εφετών Λαρίσης να ανοίξει ξανά την ανάκριση» και συνέχισε: «Εκφράζω την αγανάκτησή μου γιατί δεν μπορεί να μιλάνε νομικοί με νομικό και να ζητάνε πράγματα εκτός του νόμου».Παράλληλα, ο κ. Τζαβέλλας διευκρίνισε: «Η εκταφή μπορεί να ζητηθεί ως διοικητικό μέτρο από το νομικό πρόσωπο (σ.σ.: Δήμος) που έχει την εποπτεία του κοιμητηρίου που έχει ενταφιαστεί ο νεκρός».Τέλος, ο κ. Τζαβέλλας τόνισε: «αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί γιατί είναι ζήτημα της κυρίας ανάκρισης και έχει κριθεί στην προδικασία, η δικογραφία είναι σε τέτοιο δικονομικό στάδιο που κανείς δεν μπορεί να κρίνει το αίτημα πλην της Προέδρου Εφετών Λαρίσης».«Δεν μπορεί να έχει γίνει λάθος. Όχι μόνο στην ανάλυση DNA, αλλά και στην έκθεση της ΟΑΘΥΚ. Όλο αυτό το οποίο γίνεται δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την ουσία της υπόθεσης», δήλωσε χθες στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 o δικηγόρος οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη Λεωνίδας Κουμπούρας.«Για κάθε θανόντα υπάρχει, μαζί με την ιατροδικαστική έκθεση, πρώτον έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης με την οποία γίνεται ταυτοποίηση από το αρμόδιο εργαστήριο της Ελληνικής Αστυνομίας των σορών με παραδείγματα των συγγενών των θανόντων, δηλαδή ανάλυση DNA καθώς και έκθεση αναγνώρισης της ΟΑΘΥΚ για την ταυτοποίηση των σορών ή των τμημάτων των σορών», εξήγησε επίσης. Παράλληλα τόνισε πως αυτά αποτελούν μέλος της δικογραφίας στην οποία έχουν πρόσβαση οι δικηγόροι των οικογενειών.«Πολύ εύκολα και θα μπορούσαν οι διάδικοι, όπως και ο κύριος Ρούτσι, να απευθυνθεί αρμοδίως και να λάβει τις κατάλληλες απαντήσεις. Δεν είναι κάποιο ζήτημα και πραγματικά αποπροσανατολίζεται και η κοινή γνώμη και εμείς δεν στοχεύουμε ορθά στην ουσία της υπόθεσης», σημείωσε ο κ. Κουμπούρας. «Προφανώς υπάρχουν άλλοι λόγοι οι οποίοι παρακινούν τον συγκεκριμένο άνθρωπο και πραγματικά είναι κρίμα. Είναι κρίμα», πρόσθεσε.Σε μία αξιέπαινη κίνηση προχώρησαν την Τρίτη μαθήτριες και μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου της Αθήνας αλλά και του 2ου Προτύπου Λυκείου της πόλης.Τα παιδιά αποφάσισαν να επισκεφθούν τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στην Πλατεία Συντάγματος και να του προσφέρουν ένα σχέδιο που φιλοτέχνησαν με τη μορφή του γιου του που χάθηκε τόσο άδικα στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε, το σχέδιο παραδόθηκε και τα παιδιά εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στον κ. Ρούτσι για τον αγώνα που δίνει.