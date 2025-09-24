Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Πρωτοποριακή επέμβαση στο νοσοκομείο Μυτιλήνης: Τοποθέτηση αισθητήρα στην καρδιά για απομακρυσμένη παρακολούθηση
Ο αισθητήτας «επιτρέπει στους γιατρούς να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή και να επεμβαίνουν έγκαιρα σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται δυσλειτουργία ή οποιαδήποτε ανησυχητική ένδειξη»
Μια πρωτοποριακή ιατρική πράξη που βάζει το νοσοκομείο Μυτιλήνης στο κέντρο της καρδιολογικής καινοτομίας, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία χθες Τρίτη, στο Αιμοδυναμικό εργαστήριο της Καρδιολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Μυτιλήνης.
Ο επεμβατικός καρδιολόγος Αναστάσιος Μίλκας, επισκέπτης γιατρός στο νοσοκομείο Μυτιλήνης και αντιπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού, με την ομάδα του Αιμοδυναμικού, με επικεφαλής τον διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής Παναγιώτη Ανδρόνικο και με τη συμμετοχή γιατρών και τεχνολόγων από την Αμερική, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αθήνα, τοποθέτησαν έναν ειδικό αισθητήρα στην καρδιά ενός 58χρονου Μυτιληνιού ασθενούς με πολύ σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα.
«Ο αισθητήρας αυτός» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μίλκας, «επιτρέπει την απομακρυσμένη, καθημερινή καταγραφή και παρακολούθηση αιμοδυναμικών δεδομένων των ασθενών, προσφέροντας νέες δυνατότητες στην πρόληψη επιπλοκών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Επιτρέπει με λίγα λόγια στους γιατρούς να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή και να επεμβαίνουν έγκαιρα σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται δυσλειτουργία ή οποιαδήποτε ανησυχητική ένδειξη. Για έναν ασθενή κάτοικο νησιού, μικρού ή μεγάλου, αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής έχει αποκτήσει ένα “άγρυπνο μάτι” το οποίο ελέγχει ανά πάσα στιγμή την κατάσταση της υγείας του, επιτρέποντας επεμβάσεις και προλαμβάνοντας έτσι δυσάρεστες εξελίξεις».
Η λεπτή επέμβαση διήρκησε πάνω από τέσσερις ώρες, ενώ η συσκευή εκτιμάται ότι κοστίζει πάνω από 20.000 ευρώ και η προμήθειά του καλύπτεται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ.
Φωτογραφία εξωφύλλου: Ο κ. Μίλκας και η ομάδα του Αιμοδυναμικού εργαστηρίου της Καρδιολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Μυτιλήνης, με γιατρούς και τεχνολόγους από την Αμερική, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αθήνα, αμέσως μετά την επέμβαση
