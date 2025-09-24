Αναστάτωση στο Ζαγόρι μετά την επίθεση της αρκούδας: «Δεν μπορούμε να περπατήσουμε στο χωριό μας»

Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Η τροφή έχει λιγοστέψει και έτσι οι αρκούδες φτάνουν ακόμη και στις αυλές προς αναζήτησή της
Αναστάτωση επικρατεί στη Δόλιανη Ζαγορίου μετά την επίθεση αρκούδας σε ηλικιωμένο κάτοικο του χωριού και μάλιστα στην αυλή του σπιτιού του. Το γεγονός αυτό ήρθε μετά από ένα μεγάλο διάστημα όπου η αρκούδα, σύμφωνα με μαρτυρίες, κυκλοφορούσε μέσα στο χωριό και οι ίδιοι ήταν αναγκασμένοι να κυκλοφορούν με ντουντούκες για να τη φοβίζουν.
«Δεν μπορούμε να περπατήσουμε μέσα στα καλντερίμια του χωριού μας. Η αρκούδα δεν φοβόταν τίποτα» είπε η Πρόεδρος του χωριού στο Epiruspost.
Κανένας ωστόσο δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα εισέλθει στην αυλή ενός σπιτιού με αναμμένα φώτα. Οι φωνές των ανθρώπων δεν την τρόμαξαν και ο ηλικιωμένος από την μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε χτυπημένος από το άγριο ζώο το οποίο τον πέταξε σε χαντάκι βάθους τριών μέτρων.
Οι κάτοικοι είναι ανάστατοι και όσοι διαμένουν τον χειμώνα στην Αθήνα ή τα Ιωάννινα επισπεύδουν την επιστροφή τους.
Οι αρκούδες το διάστημα αυτό κυνηγάνε τα σταφύλια και τα καρύδια. Η τροφή έχει λιγοστέψει και έτσι φτάνουν ακόμη και στις αυλές προς αναζήτησή της.
«Παρόμοια προβλήματα έχουν όλα τα χωριά. Οι άνθρωποι λιγοστεύουν, τα άγρια ζώα φτάνουν μέσα στους οικισμούς. Οι αρκούδες χρόνο με τον χρόνο γίνονται περισσότερες» αναφέρει ο Δήμαρχος Ζαγορίου Γιώργος Σουκουβέλος.
Ο Δήμος και η Κοινότητα Δόλιανης έχουν ενημερώσει ήδη τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (πρώην Φορέας Βόρειας Πίνδου) ενώ ενήμερες είναι κι άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις τόσο για το συγκεκριμένο συμβάν όσο και για τα συνολικότερα προβλήματα από τις αρκούδες.
